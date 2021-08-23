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板橋高級社區5樓門窗未關 女徒手爬牆竊走40萬財物

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

新北市板橋區日前傳出一高級社區遭竊，警方獲報後，發現一名41歲的徐姓女子，徒手攀爬到五樓，進到民宅內行竊，竊得LV名牌包、手錶等價值約40萬元物品，離開後，她先後搭公車、計程車，再由她的高姓丈夫開著租來的車子接應。警方循線逮到徐女，還在屋內發現毒品與吸食器，警詢後，將徐女依毒品危害防制條例、竊盜罪等罪嫌移送新北地檢偵辦。

一名45歲的鄭姓女子居住在板橋某高級社區，本月4日發現家裡失竊，共遺失鑽戒、名錶、LV皮包、信用卡、台胞證與現金，趕緊報警。

警方調閱監視器發現，當時位於五樓的鄭女住家門窗未關好，徐姓女竊賊逮到機會，戴著手套，攀爬社區圍牆入內，再踩著冷氣室外機一路往上爬，爬到五樓鄭女家中行竊。

竊得物品後，徐女提著重物從社區的回收場再次翻牆離開，看到疑似有監視器，還撐了一把雨傘掩蓋面容，態度輕鬆，裝作住戶一般外出。她步行一段時間後，便先後搭公車、計程車，再由她的高姓丈夫開著租來的車子接應。企圖製造斷點，逃避警方追緝。

警方成立專案小組調查，並持新北地方檢察署檢察官拘票及搜索票到徐女五股的住處，拘提徐女到案，當場除了贓物外，還發現安非他命、吸食器與注射針筒，因此依毒品危害防制條例、竊盜罪嫌等移送新北地檢偵辦。

徐姓女竊賊得逞後，攀爬到1樓。記者王怡蓁／翻攝
徐姓女竊賊得逞後，攀爬到1樓。記者王怡蓁／翻攝
徐姓女子翻過圍牆，再踩冷氣室外機爬上五樓，進到民宅行竊。記者王怡蓁／翻攝
徐姓女子翻過圍牆，再踩冷氣室外機爬上五樓，進到民宅行竊。記者王怡蓁／翻攝
徐女進入民宅竊得鑽戒、名錶、LV皮包、信用卡、台胞證與現金。記者王怡蓁／翻攝
徐女進入民宅竊得鑽戒、名錶、LV皮包、信用卡、台胞證與現金。記者王怡蓁／翻攝
徐姓女竊賊假裝若無其事，撐傘離開。記者王怡蓁／翻攝
徐姓女竊賊假裝若無其事，撐傘離開。記者王怡蓁／翻攝
徐姓女竊賊假裝若無其事，撐傘離開。記者王怡蓁／翻攝
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