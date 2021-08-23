美麗華工會突襲凱道抗議 靜坐潑漆遭警排除3人被法辦

新北市美麗華開發公司企業工會成員，今天上午突襲集結總統府前，自潑紅漆表達不滿，因集會未經申准、影響交通，警方4度舉牌警告後強制驅離，過程中警方發生激烈衝突，共3名抗議民眾被帶回，詢後將分別依集會遊行法、妨害公務罪嫌送辦。

據悉，新北市美麗華開發股份有限公司暨子公司企業工會，5月10日曾與資方進行勞資爭議調解會議，但調解不成，工會隔日開始罷工。

該公會蘇姓秘書、桃產總葉姓秘書長等人，因認政府紓困金援資方，是讓資方氣焰囂張、打壓勞工，今天上午10時許集結民眾，在未經申請核准情況下，集結約20人共駕6輛汽車，到總統府前凱達格蘭大道陳情抗議。

其中，抗議成員以手勾手方式，靜坐在凱道上，還以紅漆潑灑靜坐成員，表達不滿。因抗議行動未經申准、影響交通，轄區中正一分局警方4度舉牌警告、制止，最後在11時1分祭出強制手段，將靜坐民眾抬至凱道南廣場，部分民眾送至保安大隊查驗身分。