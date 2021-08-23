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懷疑樓下鄰居偷用網路 下樓遇到引發口角互毆被槌死
屏東縣陳姓男子與沈姓男子兩人同住在一處租屋處上下樓，兩人平常有嫌隙，沈姓男子近期裝設用無線網路連線的監視器，卻經常斷訊，懷疑是住樓下的陳姓男子偷用網路；兩人今天清晨出門在一樓遇到，沈姓男子質問陳有沒有使用他的網路，雙方隨即發生衝突互毆。陳姓男子撿起地上的鐵槌重擊沈男，沈男坐臥在地上，附近民眾發現隨即報案，警方趕到現場，沈送醫不治，陳姓男子當場被警方帶回偵辦。
屏東警分局崇蘭派出所今清晨5點多接獲民眾報案，屏東市自由路上有互毆衝突事件，警方到場後，45歲沈姓男子受傷躺臥地上，65歲陳姓男子站在一旁，現場血跡斑斑。
據了解，兩人在此租屋約一年，一個月租金約3、 4千元，兩人是工人，平日打零工在營建工地工作，陳住3樓，沈住4人，兩人平日不睦，近期沈姓男子裝設無線網路連線的監視器，網路卻經常斷訊，懷疑陳偷用網路，今清晨出門，兩人剛好遇到，沈問陳有沒有偷用網路，雙方發生衝突。
兩人互毆，撿起地上的棍子、鐵槌，陳姓男子用鐵鎚重擊沈男頭部，木柄與錘子還打到斷裂，可見力道之大，兩人在一樓外扭打，民眾發現後趕緊報警。
警方已通知房東、死者家屬與目擊者等人釐清相關案情，全案將朝殺人罪偵辦。
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