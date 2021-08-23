桃園降級後首例！ 男女街邊爭吵曝茶室違規營業被開罰

桃園市傳出降二級後八大行業違規首例，員警巡邏時發現路邊有男女在推擠爭吵，一問之下才知道男子想進入茶室參加慶生派對， 因不得其門而入而發怒，進而讓違規營業的茶室曝光，被發現包廂內有5人正在飲酒，全案依違反傳染病防治法函送衛生局裁罰，可處6萬至30萬元罰鍰。

昨天晚上7時38分許，桃園警分局景福派出所副所長張峰翊率同仁巡邏時，發現正康二街某店家前有2男1女正在推擠爭吵，立即上前詢問排解，經瞭解是酒醉的蕭姓男子（45歲）想入內參加姚姓女子生日派對，但因店員不認得被拒之門外發怒，2名友人正在勸說。

警方發現，該店家是酒家業，且內有設置視聽歌唱設備，依二級警戒規定是不得營業的八大場所，便立即入內稽查，店內燈光均關閉，有李姓女負責人（46歲）與2名店員在場，桌上則擺滿啤酒跟冰塊，隨後又打開包廂門，發現有2男3女共5名客人在內，同樣有飲酒情事。

李女向員警辯稱，已經很久沒有營業，只是幫自己「乾妹妹」姚女慶生，但是除了姚女外一個人都不認識；警方依現場情況判斷店家已涉及違規營業，當場製作記錄表，依違反傳染病防治法函送市府衛生局裁罰，若屬實店家恐面6萬至30萬元罰鍰。

桃園市衛生局指出，防疫警戒降二級後，截至8月20日止，並未收到八大行業違規營業的查處案件。本案若裁罰，將成為桃園市首例。