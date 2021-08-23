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瑪莎拉蒂遭噴渣男 高雄男子遭起底是飆仔頭

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

臉書暱稱「林小彬」的男子，因女友生日想給驚喜，不料女友醋勁大發，在他所開的瑪莎拉蒂超跑噴漆上「渣男」2字，影片被Po到臉書爆廢公社，讓網友會心一笑。不過這名林姓男子也被起底，他3年前因曾在小港危險駕車，被警方查獲，去年才解除列管。

林男因在女友生日想給一個驚喜，便「消失」2小時，親手做手工蛋糕，不料遭女友誤會，在他座車車門、車身，用黑色噴漆噴下「渣男」，讓他心裡五味雜陳。

這段影片也在臉書、通訊軟體Line上瘋傳，因女友在他車上寫下的「渣」字有誤，紛讓網友留言「教育不能等」、「國文老師要哭了」。

另外，今年七夕，林男贈花給女友，讓女友期待寫下「男朋友說有準備花要送給我，還說跟平常送的花不一樣喔」，但林卻別出心裁贈送女友「花柱」，讓女友大翻白眼，2人放閃行徑也被Po上臉書爆廢公社。

據了解，林男除是「飆車頭」外，曾在仁武區、三民區經營中古車買賣。3年前他也被小港分局因涉公共危險被警方查獲入獄，出獄後沉寂了一段時日，市警局交通大隊去年將他解除列管。

臉書暱稱「林小彬」的男子，因女友生日想給驚喜，不料女友醋勁大發，在他所開的瑪莎拉蒂超跑噴漆上「渣男」2字，影片被Po到臉書爆廢公社。圖／翻攝自臉書爆廢公社
臉書暱稱「林小彬」的男子，因女友生日想給驚喜，不料女友醋勁大發，在他所開的瑪莎拉蒂超跑噴漆上「渣男」2字，影片被Po到臉書爆廢公社。圖／翻攝自臉書爆廢公社

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