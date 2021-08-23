瑪莎拉蒂遭噴渣男 高雄男子遭起底是飆仔頭

林男因在女友生日想給一個驚喜，便「消失」2小時，親手做手工蛋糕，不料遭女友誤會，在他座車車門、車身，用黑色噴漆噴下「渣男」，讓他心裡五味雜陳。

這段影片也在臉書、通訊軟體Line上瘋傳，因女友在他車上寫下的「渣」字有誤，紛讓網友留言「教育不能等」、「國文老師要哭了」。

另外，今年七夕，林男贈花給女友，讓女友期待寫下「男朋友說有準備花要送給我，還說跟平常送的花不一樣喔」，但林卻別出心裁贈送女友「花柱」，讓女友大翻白眼，2人放閃行徑也被Po上臉書爆廢公社。