影／台南祖孫收驚後離奇車內亡 收驚者與家屬都不解

台南市一對祖孫昨天中午到麻豆區紀安國小旁「收驚」，結束後回到路旁車上，結果一直到晚間才被人發現陳屍轎車內；死者家屬不解為什麼天氣這麼熱車子沒有發動、健康的4歲小孩沒有開車門或者是呼叫。幫小孩子收驚的謝姓男子表示，兩人從頭到尾都沒有異狀，不知道為什麼會這樣子。

不過警方表示，因轎車的車主為祖母，兩人身上都沒有外傷，車上也沒發現木炭及遺書，監視器畫面也顯示並沒有外力介入狀況，預計下午相驗才可能了解真正死因。

這對祖孫昨天中午在附近收驚後就留車內，附近居民直到晚間，發現車子仍在現場前往查看，才發現出意外。

負責收驚的謝謝男子說，60多歲祖母及4歲孫子今中午才來收驚，當時阿嬤說話時跟常人一樣，未有異狀。