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影／4年網路愛情 女借錢要匯出20萬 警勸阻才知是詐騙
38歲女子到台中市清水區銀行要匯款20萬元，行員查覺有異報案，員警到場勸阻，女子才知網路認識的男網友是詐騙集團，熱烈追求後要她投資，結果只是要騙她錢。
中市清水區一名蔡姓女子8月17日早上到清水區中山路一家銀行臨櫃準備辦理匯款美金8000元，約新臺幣20萬元至香港給網友，經銀行女行員發現有異，立即打電話向警方求助。
清水警分局清水派出所員警林靖智、吳彥融獲報立即前往現場了解，發現蔡女自稱在網路上認識一名香港友人，雖在LINE軟體上聊天已長達4年，但一個多月前，對方除了將LINE改名，並且對蔡女熱烈追求表達愛意，致使蔡女陷入熱戀中，近日對方向蔡女表示將投資美金可以獲利惟目前資金不足，邀請蔡女共同投資。
蔡女向銀行借貸準備匯款予對方，經警方查看蔡女與對方LINE對話後，發現與投資詐騙手法相同，經員警與銀行女行員聯手耐心向蔡女解釋及詐騙案例，但蔡女仍不相信自己被騙。
最後，警方請蔡女到派出所，並出示多則網路交友感情方式詐騙錢財手法後，蔡女才恍然大悟清醒放棄匯款，由於銀行女行員的細心及員警的耐心、查證，成功即時阻詐，保住蔡女向銀行貸款的美金8000元。
清水派出所長洪志仁提醒民眾，詐騙集團利用網路無遠弗屆難以查證特性，看準單身男女渴求感情依靠的弱點，一旦落入陷阱，將不斷編織各種理由詐騙被害人，通常都會表示要和對方走向未來，談到金錢時ㄧ定要提高警覺，避免成為詐騙集團的圈套。
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