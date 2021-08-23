彰縣家戶住警器3年43件成功示警 消防局提醒平日要保養

住警器已成了居家保護神，在彰化縣消防局積極推廣下，目前彰化縣28萬6千戶中，已有70.54%約20萬戶裝設住警器，3年來，已成功示警43件。但消防局表示，民眾不要以為裝了就高枕無憂，必須養成保養維護習慣，而且要注意電池年限，一旦發生火災，才能確實保護全家人。

消防局指出，住警器有內裝電池、不用配線，可獨立裝於天花板或牆壁上，具有及早警示、價格便宜的優點，家裡的寢室、廚房、樓梯及走廊都可以自主購買安裝，另有連動型住警器，可同步發報其他位置的火災訊息，讓居家防火安全更完備。

消防局表示，彰化縣消防局從2017年起，即積極推廣安裝住警器，針對弱勢族群、高危險群場所、避難弱勢族群(65歲以上長者、孕婦及12歲以下兒童)優先補助，如果再加上捐贈、個人安裝者，彰化縣既有28萬6230戶中，已有20萬1897戶安裝住警器，比例達到70.54%。從2019年至今，共有住警器成功示警案例43件，效果顯著。

消防局指出，住警器可以在火災初期偵測火煙，發出警報聲響，當聽到住警器發出警示音時，首先要確認住家是否發生火災，若排除發生火災的可能，則可能是住警器「灰塵堆積」、「位置裝錯」或「電量不足」等原因造成誤動作及警示。

此外，電池超過使用年限也不可忽視，彰化縣消防局補助的住警器電池分為鋰電池及鹼性電池，鋰電池使用年限較長(通常約10年)，電力不足時，建議更換住警器，鹼性電池使用年限較短約3年，電力不足時需更換電池。

住警器雖然成了家家戶戶必備的防災利器，但不要以為安裝了就可以高枕無憂，如果沒做好維護保養，一旦火災發生而失靈，反而喪失逃難先機。彰化縣消防局建議以下步驟，做好住警器保養維護的習慣，火災發生時，才能確實保護全家人。

一、「按」：按測試鈕，確認功能。

二、「擦」：擦拭灰塵，保持清潔。

三、「換」：低電量時，換電池或換新住警器。

四、「測」：每月選擇1天測試住警器功能。