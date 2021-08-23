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屏東2男互看不順眼今口角衝突 1人竟拿鐵槌打死對方

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣屏東市自由路今清晨發生口角互毆事件，陳姓男子與沈姓男子租屋住在上下樓，兩人平常就有嫌隙，今清晨兩人下樓後，在一樓相遇引發口角衝突，雙方互毆，陳姓男子撿起地上的槌子往沈姓男子頭部攻擊，沈男送醫不治，警方現場拉起封鎖線，釐清案情。

屏東警分局崇蘭派出所今清晨接獲報案，警方趕到現場後，65歲陳姓男子與躺在地上頭部受傷45歲沈姓男子，沈男送醫後不治。

警方初步調查，兩人住在這棟租屋處一年多，住在上下樓，陳住在3樓、沈住4樓，平日就有口角嫌隙，未料今清晨兩人出門上工時再度遇到，引發口角，陳姓男子拿起地上的槌子往沈姓男子頭部攻擊，沈男頭部重創，送醫不治。

警方將陳姓男子帶回派出所詢問，釐清案情。

陳姓男子撿起地上的捶子涉嫌重擊沈男頭部，沈男送醫不治。記者劉星君／翻攝
陳姓男子撿起地上的捶子涉嫌重擊沈男頭部，沈男送醫不治。記者劉星君／翻攝
警方將陳姓男子帶回偵辦。記者劉星君／翻攝
警方將陳姓男子帶回偵辦。記者劉星君／翻攝
案發現場血跡斑斑，警方現場拉起封鎖線。記者劉星君／翻攝
案發現場血跡斑斑，警方現場拉起封鎖線。記者劉星君／翻攝

屏東縣 殺人

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