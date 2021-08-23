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消防無線電通訊中斷會害命 台南市改善盲點

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

國內近10年來已有42名消防人員殉職，其中火場內無線電通訊中斷屢屢可見，受困人員無法立即回報受困位置及內部狀況，造成延遲救援發生憾事。台南市消防局以半年時間，邀請學者專家進行消防專用無線電盲點改善，今天舉行成果發表會。

台南市消防局災害搶救科會同救災救護指揮中心，邀請天線工程及成功大學航太所教授所長呂宗行、高雄科技大學光電所教授所長陳華明、空軍軍官學校航電系副教授系主任陳建宏、空軍航空技術學院機械工程科助理教授翁志遠及義消蔡偉哲共同組成研究團隊，針對火場救災通訊安全進行二階段性探討及實驗，計有6項結果。

第五大隊大隊長邱淵明說，包括全面配置無線電專用袋，並將無線電專用袋掛置於肩膀處氣瓶背架上方，方便立即調整無線電天線垂直朝上進行發話，維持火場救災通訊品質。

調整或新增無線電專用頻率，提高通訊品質，邱淵明建議國家通訊傳播委員會，考量調整或新增現行消防無線電專用頻率，由VHF頻段擴增至UHF頻段400MHz以上。

義消蔡偉哲說，建議將無線電天線調整成垂直地面方向，使發送無線電訊號至戶外傳送及接收效果較為良好。他發現只要無線電靠近LED天線檢測器並按下發話按鈕，檢測器出現閃爍燈號即表示天線訊號發送正常。

消防人員操作無線電姿態確實會影響通訊功率，蹲姿通訊功率最大，側姿次之，臥姿為最小，因臥姿使無線電遭人體覆蓋。研究顯示中性帶以上煙霧溫度極高會造成無線電溫度驟升，將使無線電超出安全操作溫度而造成無線電內部線路燒融或故障。

黃偉哲表示，消防局主動發掘無線電通訊障礙問題，有效設法解決，造福全國消防人員，是為全民之福，希望中央相關部會也能一起正視消防救災通訊安全，減少消防人員殉職及解決多年來的通訊中斷問題。

台南市消防人員全面配置無線電專用袋，方便立即調整無線電天線垂直朝上進行發話，維持救災通訊品質。記者黃宣翰／攝影
台南市消防人員全面配置無線電專用袋，方便立即調整無線電天線垂直朝上進行發話，維持救災通訊品質。記者黃宣翰／攝影
台南市義消蔡偉哲發現，以LED天線檢測器可檢測無線電天線訊號是否發送正常。記者黃宣翰／攝影
台南市義消蔡偉哲發現，以LED天線檢測器可檢測無線電天線訊號是否發送正常。記者黃宣翰／攝影

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