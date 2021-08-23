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影／畫面曝光！「要命小方」妻肇事 兒醫院推輪椅躲酒測

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

曾涉重大擄人案「要命小方」方敏懿的林姓妻子，昨晚駕駛賓士車在北屯區肇事，連撞路旁3輛轎車，未料林女賓士車翻車，救護車到場後，林女已脫困，但仍稱「頭昏」需就醫，未料林女抵達醫院後，沒有抽血驗酒精，反而由兒子推著輪椅離開醫院，全程被醫院監視器拍下，林女目前下落不明，第五警分局已全力追人，要追究林女責任。

據查，林姓女子（44歲）在發生車禍後，向警、消表示「頭昏、不舒服，無法酒測」，警方先讓林女在兒子的陪同下，搭乘救護車前往中國醫藥大學附設醫院急診室就醫，而林女當時也向警方承諾，願意配合醫院抽血，檢驗酒精濃度，警方在昨晚9時許，抵達醫院詢問林女是否吹氣酒測，林女仍拒絕，表示無法實施酒測。

警方將抽血委託書給醫院，院方請警員在3小時後再返回醫院領取抽血酒精檢驗報告，且當時林女無明顯酒容、酒味，承辦警員返回派出所處理其他勤務，未料警員在昨天深夜11時許，前往醫院時，醫院護士回報，林女藉口「上廁所」後，已不知去向，警方調閱醫院監視器後，發現林女已被兒子推輪椅，離開醫院，隨後不知去向。

第五警分局表示，林女在兒子的協助下未抽血就離開醫院，但全案非屬於刑事訴訟法的現行犯，且屬自撞的交通事故，再加上防疫期間，員警無法在診間全程陪同，但為了釐清相關案情，分局已全力動員，調閱道路周邊監視器並持續查訪，要在最短的時間內，找到林女到分局說明細節，釐清案情。

據查，林女曾有多次酒駕遭逮紀錄，2018年被判刑6月、併科罰金2萬元，當時檢察官還不讓林女易科罰金，林女向法院聲明異議，辯稱自己育有子女，丈夫方敏懿入監服刑，刑期超過10年，還有罹患癌症、憂鬱症的公婆、高齡的父母，都需要由她獨力扶養，希望法院讓她易科罰金，不要入監，但仍被法院駁回。

台中市林姓女子昨晚駕駛賓士車在北屯區連撞3車，林女肇事後到醫院就醫，林女賓士車翻車，四輪朝天。圖／讀者提供
台中市林姓女子昨晚駕駛賓士車在北屯區連撞3車，林女肇事後到醫院就醫，林女賓士車翻車，四輪朝天。圖／讀者提供
台中市林姓女子昨晚駕駛賓士車在北屯區連撞3車，林女肇事後到醫院就醫，林女賓士車翻車，四輪朝天。圖／讀者提供
台中市林姓女子昨晚駕駛賓士車在北屯區連撞3車，林女肇事後到醫院就醫，林女賓士車翻車，四輪朝天。圖／讀者提供
台中市林姓女子昨晚駕駛賓士車在北屯區連撞3車，林女肇事後到醫院就醫，在兒子協助下，坐著輪椅離開醫院，沒有抽血驗酒精濃度。圖／讀者提供
台中市林姓女子昨晚駕駛賓士車在北屯區連撞3車，林女肇事後到醫院就醫，在兒子協助下，坐著輪椅離開醫院，沒有抽血驗酒精濃度。圖／讀者提供

監視器 酒精 酒測

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