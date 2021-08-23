中元普度燒金紙 風吹黏上路人脖子 2％燒燙傷

嘉義賴姓少年昨下午騎電動機車，行經嘉義市大溪路適逢中元普度、附近住戶燒金紙，一片燃燒的金紙被風吹飛起，沾黏在他右頸燃燒，造成少年頸部2% 二度燒傷，經救護員送醫暫無大礙。

警方表示，少年家屬當時有報案，警方也到場處理、完成筆錄，初步研判可能是附近鄰居燒金紙造成的意外，但傷害罪為告訴乃論，是否提告仍由當事人決定。

嘉義市消防局表示，昨天下午3時許接獲報案，指大溪路有民眾燒燙傷，德安分隊救護車抵達現場，發現15歲賴右側脖子已塗抹白色燙傷藥膏。

賴姓少年告知救護員，騎乘電動機車返家途中，適逢農曆中元普度、家家戶戶都在焚燒金紙，突然一陣風將金爐內燃燒中的金紙吹起，部分正在燃燒金紙就沾黏卡在他右側頸部，他嚇了一跳、用手將金紙拍離後，感覺頸部和手都有燒燙傷，騎車回到家，家人幫他抹上燒燙傷藥膏報警。