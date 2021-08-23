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影／后里飆車競駛噪音擾民 警方調監視器通知車主到案
台中市后里區后科路豐興鋼鐵行政大樓前，有民眾投訴深夜車輛競速噪音擾民，大甲警分局表示，凌晨接到報案後，巡邏員警趕抵現場，競速駕駛已離開，警方已調出路口監視器畫面，將通知車主到案說明。
大甲分局表示，8月21日凌晨1點接獲檢舉，后里區后科路三段有改裝噪音車輛聚集影響民眾安寧，警方立即派遣線上巡邏，由后里所、義里所、月眉所前往現場該路段查察噪音改裝車，警方到達時，聚集車輛已急速駛離現場未再車聚。
大甲分局調閱監視器清查，發現其中有一輛白色轎車從國道一號后里交流道北上出口下，進入后科路三段到達車聚現場，與另一輛深色轎車改裝車競駛，後續將對相關危險駕駛車輛，通知車主到案說明，並請監理單位通知車主驗車。
大甲分局表示，暑假期間每逢周六、日凌晨0至4點，都規畫防制危險駕車及實施定點守望勤務，如發現有駕駛汽(機)車聚集時，立即通報本分局勤務指揮中心調派機動反應編組，嚴正執法該路段取締改裝噪音車輛，防患未然，壓制危險駕車；警方也設置攔查守望點及測速照相稽查取締。
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