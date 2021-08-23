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確診男子大鬧仁愛醫院還逃離返家 北檢今起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北市一名陳姓男子罹患新冠肺炎，住院期間卻情緒失控大鬧仁愛醫院，還逃離隔離病房返家，造成大眾有感染之虞。台北地檢署調查後，今依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例將他起訴。

檢方調查，陳男因身體不適，在今年5月30日下午去聯合醫院仁愛院區急診室就醫，經採檢後確診新冠肺炎。但他卻在6月2日0時許，因頭痛逕行自居處騎乘腳踏車去萬華分局龍山派出所表示身體不適。員警通報救護車將他送去仁愛醫院就醫。

在此過程中，致用路人、派出所員警及現場救護人員，有遭陳感染「新冠肺炎」之虞。急診室醫生確認他有新冠肺炎後，認為有必要立刻住院隔離。陳男進入隔離病房後，同天3點30分許，因頭痛失眠，未戴上口罩而擅自離開隔離病房。

要求醫生再開安眠藥，又因情緒失控手持拐杖將隔離組合屋的大門玻璃擊破，致該大門毀損不堪使用，足生損害於仁愛醫院。之後，經急診室駐衛警報警，警方隨即到場壓制陳男，並讓醫護人員對他注射鎮靜劑。

陳男在同日8時許清醒，趁無人之際，竟又在同日9時許，擅自離開隔離病房，徒步自台北捷運大安站上車，搭乘捷運往龍山寺站方向的列車，返回萬華居處，致大眾有感染「新冠肺炎」之虞。檢方調查後，今依法起訴。

北市一名陳姓男子罹患新冠肺炎，住院期間卻情緒失控大鬧仁愛醫院，還逃離隔離病房返家，造成大眾有感染之虞。台北地檢署調查後，今依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例將他起訴。圖／本報資料照
北市一名陳姓男子罹患新冠肺炎，住院期間卻情緒失控大鬧仁愛醫院，還逃離隔離病房返家，造成大眾有感染之虞。台北地檢署調查後，今依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例將他起訴。圖／本報資料照

新冠肺炎 頭痛 捷運

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