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「新店煙火哥」發假訊息、潑糞水、逼車遭訴 檢求重刑

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

暱稱「新店煙火哥」的男子邱銘祥，散發藍姓女子假染疫訊息傳單為民眾拾獲報案，還朝藍女逼車、丟糞水羞辱，經檢方聲押獲准，調查後今違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例等罪將他起訴，並請求法院考量依累犯規定加重其刑。

據了解，邱姓男子因藍姓女子與其女友發生交通事故，因索討賠償醫藥費起糾紛，多次出言騷擾還在大半夜施放高空煙火，被網友封為「新店煙火哥」。

藍女指控，邱男在今年2月1日晚間8點40分，看見她走在路上，尾隨在後持裝有糞水等穢物朝她丟擲，因而潑灑全身，又在同日晚上10點31分，在她居住社區LINE群組留言：「剛剛有人掉在糞坑，不知道有沒有人看到、有看到記得跟別人分享，實在太好笑了」

邱男在今年4月12日上午7點12分，在新店便道上，見她搭乘其子所駕駛的車輛欲前往上班之際，駕駛小客車尾隨，沿途多次以超車、驟降車速的方式逼車，且多次駕車近迫她所搭乘的車輛旁，並大聲叫囂名諱，還朝車輛丟擲不明物品。

檢方查出，邱男在今年5月17日凌晨12點39分許，在新店區附近道路，趁四下無人之際，駕駛自用小客車，散布「防疫破口（新店人請注意），此個案為新店人本身隱瞞確診中興路2段171號21樓，在110年5月14日於醫院檢查自費快篩後陽性」等不實訊息傳單。

邱男辯稱，朝藍女丟穢物就是要讓她丟臉，因為她傳訊息指責並威脅，他就是想要宣洩情緒，才會放鞭炮。檢方認為，邱男丟擲後並未有任何明確而具體加害生命、身體、自由、名譽、財產的惡害通知或加害舉止，且未發生爆炸或瞬間引燃其他周遭物品。

檢方指出，邱男所為應純是表達其個人思想的一種較激進的方式，其主觀上應無以加害生命、身體、自由、名譽、財產恐嚇藍女的故意。此外，「爆竹煙火」並非刑法上所稱的「爆裂物」，客觀上也無生危害公安的可能性，不構成恐嚇危安或公安罪。

發傳單部分，檢方認為，邱男違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，且5年內故意再犯有期徒刑以上之罪，為累犯，請法院依司法院釋字第775號解釋裁量是否依刑法第47條第1項規定加重其刑。

暱稱「新店煙火哥」的男子邱銘祥，散發藍姓女子假染疫訊息傳單為民眾拾獲報案，還朝藍女逼車、丟糞水羞辱，經檢方聲押獲准，調查後今違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例等罪將他起訴。圖／本報資料照
暱稱「新店煙火哥」的男子邱銘祥，散發藍姓女子假染疫訊息傳單為民眾拾獲報案，還朝藍女逼車、丟糞水羞辱，經檢方聲押獲准，調查後今違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例等罪將他起訴。圖／本報資料照

公安 紓困振興 恐嚇

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