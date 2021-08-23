影／耍帥高速過彎易釀禍 台中市彎道事故今年480起

台中市張姓少年在今年7月間騎機車行經北屯區松竹路時，因過彎高速失控自摔，並與對向停等的轎車發生碰撞，送醫不治，有關彎道發生的交通事故，引發台中市警局交通大隊關注，經統計，今年1月至7月彎道交通事故有480起，造成死傷544人，交大提醒用路人，行經彎道路段，或在晨間、傍晚易發生眩光路段，務必要小心慢行，且適時使用太陽眼鏡、車內遮陽板等設備，以保護自己及其他用路人安全。

台中市警局交通大隊表示，今年7月20日深夜11時許，在北屯區東山路1段與祥順路2段口，張姓少年騎機車沿北屯區東山路1段由松竹路往祥順路行駛時，因過彎超速失控自摔，與對向停等於左轉彎待轉延伸區的轎車發生碰撞，張送醫不治。

另外在7月28日清晨6時許，在該區東山路2段的電桿前，陳騎機車由北屯沿東山路外側車道往新社行駛時，因過彎超速失控自摔碰撞路緣，陳送醫不治。

台中市交大統計，台中市今年1至7月彎道交通事故計發生480件，死傷人數544人，與109年同期573件、656人比較，減少93件（-16.23%）、112人（-17.07%）；又統計彎道A1交通事故計發生8件，死亡人數8人，占彎道交通事故1.67%。

台中市交大說，為了解A1事故與環境因素關聯性，在夜間、清晨、傍晚、雨天、山路、彎道及自撞的A1事故，立即召集相關人員至現場實地觀察現場有無光線不足、道路設施、路樹遮蔽視線等因素，以作為強化交安宣導或建議路權單位改善。