逆光視線不良失控 台1線戰備跑道曳引車撞瀝青車都翻了

因應漢光37號演習，屏東縣佳冬鄉戰備跑道近期路面修復工程，今天上午6點26分，台一線戰備跑道南端北向車道發生車禍，曳引車駕駛林姓男子先撞擊南下交通錐護欄後，橫越分向島再撞擊停放路旁的瀝青工程車，兩車翻覆，曳引車駕駛林姓男子身體多處擦挫傷，意識清醒，林男酒測值為零，林稱因逆光視線不良失控肇事，詳細肇事原因警方調查中。

枋寮警分局指出，今天上午6點26分，在台一線432.2公里，戰備跑道南端，曳引車（半聯結貨櫃拖車）駕駛35歲林姓男子，沿著台一線北往南行駛，突失控撞擊停放路旁的瀝青施工的工程車，導致兩車翻覆，林酒測值為零，身體多處擦挫傷，意識清醒沒有生命危險。