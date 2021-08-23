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逆光視線不良失控 台1線戰備跑道曳引車撞瀝青車都翻了
因應漢光37號演習，屏東縣佳冬鄉戰備跑道近期路面修復工程，今天上午6點26分，台一線戰備跑道南端北向車道發生車禍，曳引車駕駛林姓男子先撞擊南下交通錐護欄後，橫越分向島再撞擊停放路旁的瀝青工程車，兩車翻覆，曳引車駕駛林姓男子身體多處擦挫傷，意識清醒，林男酒測值為零，林稱因逆光視線不良失控肇事，詳細肇事原因警方調查中。
枋寮警分局指出，今天上午6點26分，在台一線432.2公里，戰備跑道南端，曳引車（半聯結貨櫃拖車）駕駛35歲林姓男子，沿著台一線北往南行駛，突失控撞擊停放路旁的瀝青施工的工程車，導致兩車翻覆，林酒測值為零，身體多處擦挫傷，意識清醒沒有生命危險。
警方調查，駕駛林男稱，因為早上晨光逆光視線不良失控肇事，詳細原因警方釐清中。事故導致台一線北上外快車道及機慢車道（內側施工），北上內快車道均無法通行，因需大型機具拖吊及處理地面油漬，暫時封閉中，警方現場交通管制，北上車輛改道永翔路接台17線北上。
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