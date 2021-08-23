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台南驚傳阿嬤及4歲男孫陳屍車內 檢警今相驗查死因

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市麻豆區昨晚驚傳黃姓60多歲阿嬤及4歲男孫陳屍車內。麻豆警分局偵查隊上午表示，調閱監視畫面仔細察看，案發前都沒有其他的人打開車門或進入車內，初步排除有外力介入，兩人真正死因今天將由法醫相驗確認。

警方調查，阿嬤及男孫昨天中午即停車在麻豆謝厝寮紀安國小旁空地，阿嬤有高血壓等宿疾，懷疑中午高溫突然熱衰竭休克喪命，孫子因附近無人得知搶救孫子也不幸喪命。

台南市消防局表示，直到昨晚近7點獲報，有名60多歲阿嬤及約4歲男童，分別陳屍轎車駕駛座及副駕駛座，均已無生命跡象，轎車車主為阿嬤，由於兩人身上都無外傷，車上沒發現木炭及遺書。

警方表示，經查阿嬤有高血壓、糖尿病等慢性病宿疾，平日健康不佳，由於中午高溫達30餘度，阿嬤車子停的地點附近無人，不排除是因瞬間熱衰竭休克附近無人及時搶救不幸致死，而孫子當時也在車內無人發現救出，雙雙釀成悲劇。

黃姓婦人和4歲孫子昨晚陳屍台南市一間國小附近轎車內。圖／本報資料照片
黃姓婦人和4歲孫子昨晚陳屍台南市一間國小附近轎車內。圖／本報資料照片

阿嬤 高溫 高血壓

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