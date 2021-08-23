影／「要命小方」妻開賓士車 台中北屯連撞3車翻車送醫

台中市北屯區崇德路、崇德八路昨晚8時許，發生一起賓士車因不明原因，撞擊路旁停放的3輛轎車，賓士車碰撞路旁3輛轎車後翻車，開車的林姓女子在救護車到場前自行脫困，目前正在醫院抽血，酒測值尚未出爐，不過經調查，除了發現林姓女子有酒駕、竊盜前科外，林女還是中部涉及擄人勒贖等重大案件「要命小方」方敏懿的妻子，但林女是否為酒駕肇事，仍待調查釐清。

台中市第五警分局交通分隊在昨天晚間8時許獲報，林姓女子（44歲）駕駛白色賓士車沿北屯區崇德路三段往崇德八路方向行駛，行經案發地點時，因不明原因，衝撞路旁停放的3輛轎車，幸好車主都沒有受傷，林女的賓士車在撞車後，整輛車四輪朝天翻覆在慢車道，車輪也噴離車體，林女在救護車到場前，就已自行脫困，身上沒有受傷，不過救護車到場後，林女向救護人員說「頭昏，要就醫」，目前仍在中國醫藥大學附設醫院治療。

台中市第五警分局交通分隊表示，林女是否有酒駕，仍須抽血釐清，不過中國醫藥大學附設醫院需要3至4小時的作業，抽血結果才能出爐，目前僅有林女一人送醫，其他3名轎車車主都無受傷。

據查，林女駕駛的白色賓士車，過去也曾因酒駕肇事，遭移送法辦，而從2014年至2018年間，林女就有3次故意犯酒駕公共危險罪，林女在2018年酒駕遭台中地院判刑6月、併科罰金2萬元，當時檢察官認為，林女若不發監執行，難收矯正之效，為了杜絕林女一再犯公共危險罪，導致危害用路人安全，認為有發監執行必要，不准林女易科罰金。

不過當時林女還向台中地院聲明異議，以她的丈夫方敏懿入監服刑，刑期超過10年，她有罹患癌症、憂鬱症的公婆需要照顧，父母也年事已高，甚至還有兩名未成年的子女也需要她的照顧，獨力負擔家計，而且她已有在醫院接受酒精成癮治療，已有誠心悔悟，希望台中地院給予自新的機會。