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男子吸膠在路口揮刀 還裸露下體 法官判罰1萬2

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

陳姓男子今年6月間在台南市南區夏林路吸食強力膠後揮舞水果刀，員警到場盤查時拒不配合，還將褲子脫下裸露下體，警方依違反社會秩維護法移送台南地院裁罰。法官認為陳的三項脫序行為足以威脅公眾安全，依法共裁罰1萬2千元，可抗告。

裁定書說，陳於今年6月18日凌晨1點多，在南區夏林路、新興路口吸食強力膠後揮舞水果刀，員警接獲民眾報案後，上前場盤查陳拒不配合，還將褲子脫下裸露下體，意圖妨害員警執行公務，當場被員警制伏，查扣1條強力膠條及吸食用塑膠袋

法官認為，吸食強力膠或有機溶劑者，會產生興奮、幻覺及欣快感，覺得飄飄然可幻想許多影像及聲音，對外界刺激極為敏感，容易衝動產生偏差行為。陳所持水果刀，質地堅硬，刀身鋒利，如朝人揮砍自足以傷人筋骨性命。

陳供稱，他是為了證明自己沒有拿刀，才將褲子脫下來，但法官認為陳所說為卸責之詞不採信。法官審酌陳吸食強力膠後揮舞水果刀，並於公務員依法執行職務時裸露下體，無視法紀，自我控制能力不佳，兼衡坦認態度等一切情狀裁罰。

法官以陳吸食強力膠迷幻物品，處罰鍰5千元，無正當理由攜帶具有殺傷力器械，處罰鍰4千元，於公務員依法執行職務時，以顯然不當言詞及行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱程度，處罰鍰3千 元。

陳姓男子吸食強力膠後揮舞水果刀，還裸露下體，警方依違反社會秩維護法移送台南地院裁罰。法官認為陳的脫序行為足以威脅公眾安全，依法共裁罰1萬2千元，可抗告。圖／本報資料照片
陳姓男子吸食強力膠後揮舞水果刀，還裸露下體，警方依違反社會秩維護法移送台南地院裁罰。法官認為陳的脫序行為足以威脅公眾安全，依法共裁罰1萬2千元，可抗告。圖／本報資料照片

公務員 塑膠袋

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