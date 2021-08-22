台南嬤孫陳屍車內 懷疑熱衰竭休克致死

台南市麻豆區今晚驚傳黃姓阿嬤及男孫陳屍車內，警消初步調查，阿嬤及男孫中午在附近收驚後即滯留車內，阿嬤有高血壓等宿疾，懷疑中午高溫突然熱衰竭休克喪命，孫子附近無人搶救孫子也不幸喪命，案由警方深入調查中，明將安排相驗深入釐清。

台南市消防局一一九勤務中心是在今晚近7點獲報，在麻豆謝厝寮紀安國小旁空地，有名60多歲阿嬤及約4歲男童，分別陳屍轎車駕駛座及副駕駛座，均已無生命跡象，轎車車主為阿嬤，由於兩人身上都無外傷，車上沒發現木炭及遺書。

警方初步調查，排除他殺，經查，阿嬤有高血壓、糖尿病等慢性病宿疾，平日健康不佳，由於中午高溫達30餘度，阿嬤車子停的地點附近無人，警不排除是因瞬間熱衰竭休克附近無人及時搶救不幸致死，而孫子當時也在車內無人發現救出，雙雙釀成悲劇。