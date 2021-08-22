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台南嬤孫陳屍車內 居民驚：中午才來收驚

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市麻豆區紀安國小旁邊，今天晚間1對祖孫陳屍轎車內，警消初步調查，分別為祖母及孫子，兩人並未發現外傷，據了解，這對祖孫今中午在附近收驚後就滯留車內，附近居民直到晚間，發現車子仍在現場前往查看，才發現出意外，警方正在現場採證及深入調查中。

台南市消防局119勤務中心晚上近7點多獲報，在麻豆區謝厝寮紀安國小旁，有名60多歲祖母及約4歲男童，分別陳屍轎車駕駛座及右前座，均已無生命跡象。

警方初步釐清，該輛轎車的車主為祖母，兩人身上都沒有外傷，車上也沒發現木炭及遺書，詳細死因仍將由檢警深入調查。

「中午才剛來收驚...」附近1名婦人說，60多歲祖母及4歲孫子今中午才來收驚，當時阿嬤說話時跟常人一樣，未有異狀。

附近另名鄰居也說，這輛車中午就停在現場，晚上7點發現天黑仍停在原地，他很好奇前往查看，沒想到，竟是一起憾事。

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台南麻豆區晚間傳出一對祖孫陳屍轎車內，警方到場處理中。記者謝進盛／攝影
台南麻豆區晚間傳出一對祖孫陳屍轎車內，警方到場處理中。記者謝進盛／攝影

阿嬤 車主

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