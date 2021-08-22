聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南玉井小貨車疑自撞起火 消防員救出受困駕駛送醫
今晚1輛小貨車行經台南市玉井區的台3線公路，疑自撞後起火，消防隊趕抵，將駕駛救出送醫，初步確認駕駛的意識清醒，先送醫治療檢查，肇事詳細原因仍待進一步釐清。
台南市消防局今晚7點27分獲報，玉井區台3線371.3公里，有1輛小貨車疑自撞路旁，消防局調派楠西、玉井消防分隊及玉井中隊合計4車、7人趕往，7點35分抵達時發現駕駛受困車內，且車子已起火，消防隊員立即射水降溫，並破壞車體，將受困駕駛救出，幸好人意識清醒，緊急送醫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言