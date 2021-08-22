台南玉井小貨車疑自撞起火 消防員救出受困駕駛送醫

今晚1輛小貨車行經台南市玉井區的台3線公路，疑自撞後起火，消防隊趕抵，將駕駛救出送醫，初步確認駕駛的意識清醒，先送醫治療檢查，肇事詳細原因仍待進一步釐清。

台南市消防局今晚7點27分獲報，玉井區台3線371.3公里，有1輛小貨車疑自撞路旁，消防局調派楠西、玉井消防分隊及玉井中隊合計4車、7人趕往，7點35分抵達時發現駕駛受困車內，且車子已起火，消防隊員立即射水降溫，並破壞車體，將受困駕駛救出，幸好人意識清醒，緊急送醫。 台南玉井山區小貨車自撞起火，駕駛一度受困，經消防隊員救出送醫。記者謝進盛／翻攝