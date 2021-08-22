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台61改裝車飆車擾民 警封路攔61車針對人車開罰19件
桃園市大園、觀音地區台61線、台66線快速道路路寬，假日附近工業區未上班、人車稀少，經常吸引改裝車輛聚集競速飆車，當地居民不堪其擾，警方今天凌晨至清晨，執行台61線沙崙油庫、許厝港、桃科交流道、大潭電廠等道路、匝道的南北雙向封鎖路檢，警方今天下午表示，針對取締改裝汽機車及無照駕駛、酒後開車違規行為，警方攔查61輛汽機車，總共取締19件包括改裝汽機車等違規車輛或行為依法開罰、通報複檢查辦。
台61線快速道今年重大車禍頻傳，死傷讓成許多家庭悲劇，為遏止台61交通事故、遏止大型車輛違規行為，市警局最近執行台61線取締砂石（大型貨）車重點違規專案勤務，加派警方在大型車輛易肇事時段加強取締執法。
警方表示，即日起的每周六、日自0時至6時深夜清晨時段，將持續編排防制危險駕車勤務，今天凌晨到清晨，在台61快速道南北各匝道路口編排警力臨檢盤查，攔查61輛汽機車，查獲改裝汽機車12件、無照駕駛及駕照註銷共3件、酒後開車4件等違規行為均依法查辦或開罰。
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