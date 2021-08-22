快訊

政府用武漢株做EUA標準 聯亞批過時：台灣怎麼這麼大膽？

走私害死154隻貓！檢方登船查密艙格局 船長6萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

濃煙很大！台南市東區民宅前燒毀4輛汽機車

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

「快來滅火，有汽車和機車燒起來了！」台南市東區府東街民宅前，今天傍晚6點多發生汽車和機車火災，火勢一度猛烈，還冒出大量黑煙，消防人員到場後馬上出水，火勢在10多分鐘後撲滅，共燒毀3輛機車、1輛汽車；起火原因待火調科人員進一步鑑定調查。

台南市消防局救災救護指揮中心今天晚間6點19分，接獲民眾報案東區府東街發生火警，派遣東門、中正、南門分隊前往，共計出動9車、26人。

消防人員在府東街附近就看到黑煙，抵達現場後發現，民宅外1輛汽車正起大火，隨即展開營救，迅速於6點32分撲滅，不過同時發現停放在騎樓的3輛停放機車也燒毀，消防員進一步破門進入屋子查看，確認屋內沒有人受困或受傷；台南市消防局說，總計燃燒面積約4平方公尺，起火原因待火災調查科追查，深入釐清。

台南市東區府東街民宅今天晚間傳出汽車起火，冒出大量濃煙，消防人員出水搶救。圖／讀者提供
台南市東區府東街民宅今天晚間傳出汽車起火，冒出大量濃煙，消防人員出水搶救。圖／讀者提供

火災

延伸閱讀

台南永康透天厝火警竄濃煙 幸人員全及時逃出

影／阿嬤每天睡前都關燈這天燈火通明 急壞好鄰居報警

南科再生水工地工人掉落受困 消防救出送醫

高雄大寮家具倉庫起火 300平方公尺家具全都燒毀

相關新聞

台南玉井小貨車疑自撞起火 消防員救出受困駕駛送醫

今晚1輛小貨車行經台南市玉井區的台3線公路，疑自撞後起火，消防隊趕抵，將駕駛救出送醫，初步確認駕駛的意識清醒，先送醫治療...

濃煙很大！台南市東區民宅前燒毀4輛汽機車

「快來滅火，有汽車和機車燒起來了！」台南市東區府東街民宅前，今天傍晚6點多發生汽車和機車火災，火勢一度猛烈，還冒出大量黑煙...

台南嬤孫陳屍車內 居民驚：中午才來收驚

台南市麻豆區紀安國小旁邊，今天晚間1對祖孫陳屍轎車內，警消初步調查，分別為祖母及孫子，兩人並未發現外傷，據了解，這對祖孫...

台61改裝車飆車擾民 警封路攔61車針對人車開罰19件

桃園市大園、觀音地區台61線、台66線快速道路路寬，假日附近工業區未上班、人車稀少，經常吸引改裝車輛聚集競速飆車，當地居...

中元節金門有「撞」況 女駕駛自撞險墜山溝虛驚一場

今日是農曆七月半的中元節普渡，金門關姓婦人駕駛自小客車，沿金湖鎮環島南路四段由夏興往成功方向行駛，沒想到行至夏興下坡路段...

影／金爐也很衰！轉彎處讓路 小貨車栽落去

臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」上傳一段影片，有網友認出地點是在北58鄉道，林口往五股方向。因為道路狹窄，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。