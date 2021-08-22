濃煙很大！台南市東區民宅前燒毀4輛汽機車

「快來滅火，有汽車和機車燒起來了！」台南市東區府東街民宅前，今天傍晚6點多發生汽車和機車火災，火勢一度猛烈，還冒出大量黑煙，消防人員到場後馬上出水，火勢在10多分鐘後撲滅，共燒毀3輛機車、1輛汽車；起火原因待火調科人員進一步鑑定調查。

台南市消防局救災救護指揮中心今天晚間6點19分，接獲民眾報案東區府東街發生火警，派遣東門、中正、南門分隊前往，共計出動9車、26人。