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濃煙很大！台南市東區民宅前燒毀4輛汽機車
「快來滅火，有汽車和機車燒起來了！」台南市東區府東街民宅前，今天傍晚6點多發生汽車和機車火災，火勢一度猛烈，還冒出大量黑煙，消防人員到場後馬上出水，火勢在10多分鐘後撲滅，共燒毀3輛機車、1輛汽車；起火原因待火調科人員進一步鑑定調查。
台南市消防局救災救護指揮中心今天晚間6點19分，接獲民眾報案東區府東街發生火警，派遣東門、中正、南門分隊前往，共計出動9車、26人。
消防人員在府東街附近就看到黑煙，抵達現場後發現，民宅外1輛汽車正起大火，隨即展開營救，迅速於6點32分撲滅，不過同時發現停放在騎樓的3輛停放機車也燒毀，消防員進一步破門進入屋子查看，確認屋內沒有人受困或受傷；台南市消防局說，總計燃燒面積約4平方公尺，起火原因待火災調查科追查，深入釐清。
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