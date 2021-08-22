體驗吃安眠藥 男12顆藥吞下肚竟中毒送命

新北市一名闕姓男子去年與友人在薑母鴨店聚餐，餐後，闕男又到同行的林姓女友人家中喝啤酒。林女拿出睡前的安眠、鎮定藥物要服用，闕男卻先搶走說想「體驗一下吃藥」的感覺。闕男返家後，清晨六點多身體出現異狀，送醫搶救不治死亡。闕男家屬對林女提告，認為她未及時將闕男送醫，才會發生憾事。不過，新北地檢署調查發現，林女第一時間就致電通知家屬要注意，因此給予她不起訴處分。

檢警調查，闕姓男子去年9月的晚間與友人們在薑母鴨店飲酒聚餐。午夜時，闕男到同行的友人林女家中繼續喝啤酒聊天，兩人各喝完一瓶啤酒後，林女說要休息了，拿起睡前要服用的安眠、鎮定藥物。

不料，闕男卻搶走說想「體驗一下吃藥」的感覺，將12顆藥物一口氣吞下，林女來不及阻止，要求闕男吐出，也說要叫救護車，闕男都說不用。林女稱，當時闕男狀態正常，可能是藥效還沒發作，他離開後，林女不放心，也不斷打電話確認他是否到家。

後來，闕母接起電話，林女提醒闕母要注意闕男吃了安眠藥，闕母回應知道後就掛了電話。林女確認對方返家，就放心服藥睡覺。直到清晨六點多，闕男女兒發現父親怪怪的，緊急將他送醫，仍不治身亡。

法醫解剖鑑定死因為酒精及多種藥物中毒，其中含有氟西泮（Flurazepam）成分的鎮定安眠藥物過量，不過未超過致死劑量，死因可歸類為意外。

闕男家屬認為，林女未即時將人送醫且未告知家屬情況，還讓闕男在服藥後獨自返家，涉犯過失致死罪嫌，對林女提告。