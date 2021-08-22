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中元節金門有「撞」況 女駕駛自撞險墜山溝虛驚一場

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

今日是農曆七月半的中元節普渡，金門關姓婦人駕駛自小客車，沿金湖鎮環島南路四段由夏興往成功方向行駛，沒想到行至夏興下坡路段時，車子竟莫名駛向對向車道，並開出路面往深溝直進，好在有樹木攔住，讓女駕駛當場嚇出一身冷汗，直呼七月半有拜有保佑！

金湖分局表示，今天中午11時50分左右，一名57歲的關姓女子駕駛自小客車，沿金湖鎮環島南路四段由夏興往成功方向行駛，行至夏興下坡路段時，車子不知是何原因，駛向對向車道衝出路面肇事。

警方在現場調查時，不少往來的民眾與駕駛都對關女肇事後，車子及時「卡」住，幸未墜入2層樓高度的下方道路，直說，運氣好，命大！

據了解，這起意外，造成肇事車輛車頭全毀，女駕駛當下也嚇出一身冷汗，所幸駕駛人被救護人員送往醫院後，意識清楚無重大傷害。

後經員警至金門醫院對關姓婦人實施酒測，酒測值為零，初步調查事故原因疑似身體不適且精神恍惚，才會發生衝入路面的意外，全案正由警方調查處理中。

今天中元節發生一起離奇自撞車禍，金門一名關姓婦人駕駛自小客車，沿金湖鎮環島南路四段由夏興往成功方向行駛，車子開出路面往深溝直進，好在有樹木攔住。圖／警方提供
今天中元節發生一起離奇自撞車禍，金門一名關姓婦人駕駛自小客車，沿金湖鎮環島南路四段由夏興往成功方向行駛，車子開出路面往深溝直進，好在有樹木攔住。圖／警方提供
金門今天出現一起離奇的自撞車禍，車頭全毀，好在女駕駛送醫後無大礙。圖／警方提供
金門今天出現一起離奇的自撞車禍，車頭全毀，好在女駕駛送醫後無大礙。圖／警方提供

金門 中元節

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