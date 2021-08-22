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影／金爐也很衰！轉彎處讓路 小貨車栽落去

聯合報 / 記者 陳筠青／即時報導

臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」上傳一段影片，有網友認出地點是在北58鄉道，林口往五股方向。因為道路狹窄，一輛藍色小貨車與另一輛銀色廂型車，在轉彎處會車。藍車疑似為了禮讓銀車，竟不慎栽落斜坡，幸好被一旁民宅牆壁擋住，才未翻車，而銀車卻若無其事地開走了。

這段影片引發網友關注，紛紛留言討論、表達看法：「嚇到吃手手！」、「最極限的禮讓」、「銀車就...就這樣走了， 永遠不回頭」、「銀色這樣 算肇逃嗎？」、「這個路口設計不良啊」、「乍看之下真的看不出來高低差ㄟ，好危險！」、「北58縣道 林口→五股，這段路真的很窄」、「還好有房子，不然就翻車了」。還有網友更幽默，認為「最衰的就是那個被壓扁的金爐」！

臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」上傳一段影片，一輛藍色小貨車與另一輛銀色廂型車，在轉彎處會車。藍車疑似為了禮讓銀車，竟不慎栽落斜坡，幸好被一旁民宅牆壁擋住，才未翻車，而銀車卻若無其事地開走了。 圖／翻攝臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」
臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」上傳一段影片，一輛藍色小貨車與另一輛銀色廂型車，在轉彎處會車。藍車疑似為了禮讓銀車，竟不慎栽落斜坡，幸好被一旁民宅牆壁擋住，才未翻車，而銀車卻若無其事地開走了。 圖／翻攝臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」

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