快訊

政府用武漢株做EUA標準 聯亞批過時：台灣怎麼這麼大膽？

走私害死154隻貓！檢方登船查密艙格局 船長6萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／今天普度 中興大儲藏區廢棄物起火

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市南區中興大學今天下午2時許傳出火警，消防隊到場時發現，該處是大學內擺放廢棄物的區域，已冒出陣陣白煙，消防隊到場後出水滅火，火勢在11分鐘內撲滅，燃燒面積約為1平方公尺，沒有財物損失，也未造成人員受傷，不排除是有煙蒂或是外來火源，詳細的起火原因，有待火調科調查釐清。

台中市消防局在今天下午2時許獲報，南區國光路中興大學的廢棄物存放區域，傳出火警，信義、國光、勤工等消防分隊，在今天下午2時48分抵達現場，由信義分隊分隊長廖健舟帶隊搶救，經23名消防員搶救後，火勢在11分鐘內撲滅。

消防隊初步調查，燃燒物是堆置在中興大學戶外棚架下的廢棄物，擺放的廢棄物是校方要統一棄置或拍賣的物品，燃燒面積約為1平方公尺，無人員受傷、也無財物損失，詳細的起火原因，有待火調科調查。

台中市南區中興大學戶外堆積廢棄物的棚架，今天下午傳出火警，冒出陣陣白煙，警、消在11分鐘內將火勢撲滅。記者陳宏睿／翻攝
台中市南區中興大學戶外堆積廢棄物的棚架，今天下午傳出火警，冒出陣陣白煙，警、消在11分鐘內將火勢撲滅。記者陳宏睿／翻攝
台中市南區中興大學戶外堆積廢棄物的棚架，今天下午傳出火警，冒出陣陣白煙，警、消在11分鐘內將火勢撲滅。記者陳宏睿／翻攝
台中市南區中興大學戶外堆積廢棄物的棚架，今天下午傳出火警，冒出陣陣白煙，警、消在11分鐘內將火勢撲滅。記者陳宏睿／翻攝
台中市南區中興大學戶外堆積廢棄物的棚架，今天下午傳出火警，冒出陣陣白煙，警、消在11分鐘內將火勢撲滅。記者陳宏睿／翻攝
台中市南區中興大學戶外堆積廢棄物的棚架，今天下午傳出火警，冒出陣陣白煙，警、消在11分鐘內將火勢撲滅。記者陳宏睿／翻攝
台中市南區中興大學戶外堆積廢棄物的棚架，今天下午傳出火警，冒出陣陣白煙，警、消在11分鐘內將火勢撲滅。記者陳宏睿／翻攝
台中市南區中興大學戶外堆積廢棄物的棚架，今天下午傳出火警，冒出陣陣白煙，警、消在11分鐘內將火勢撲滅。記者陳宏睿／翻攝

廢棄物 中興大學

延伸閱讀

六旬翁偷普度金？一數字告訴人說不清 法官逆轉判無罪

田寮區遭倒廢棄物 高市府開罰4業者、廢止許可證

疫情人心浮動增普度意願 普桌多一成贈社福團體

台東天后宮預計9月5日辦普度 不提供自備供品區

相關新聞

台南玉井小貨車疑自撞起火 消防員救出受困駕駛送醫

今晚1輛小貨車行經台南市玉井區的台3線公路，疑自撞後起火，消防隊趕抵，將駕駛救出送醫，初步確認駕駛的意識清醒，先送醫治療...

濃煙很大！台南市東區民宅前燒毀4輛汽機車

「快來滅火，有汽車和機車燒起來了！」台南市東區府東街民宅前，今天傍晚6點多發生汽車和機車火災，火勢一度猛烈，還冒出大量黑煙...

台南嬤孫陳屍車內 居民驚：中午才來收驚

台南市麻豆區紀安國小旁邊，今天晚間1對祖孫陳屍轎車內，警消初步調查，分別為祖母及孫子，兩人並未發現外傷，據了解，這對祖孫...

台61改裝車飆車擾民 警封路攔61車針對人車開罰19件

桃園市大園、觀音地區台61線、台66線快速道路路寬，假日附近工業區未上班、人車稀少，經常吸引改裝車輛聚集競速飆車，當地居...

中元節金門有「撞」況 女駕駛自撞險墜山溝虛驚一場

今日是農曆七月半的中元節普渡，金門關姓婦人駕駛自小客車，沿金湖鎮環島南路四段由夏興往成功方向行駛，沒想到行至夏興下坡路段...

影／金爐也很衰！轉彎處讓路 小貨車栽落去

臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」上傳一段影片，有網友認出地點是在北58鄉道，林口往五股方向。因為道路狹窄，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。