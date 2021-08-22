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影／今天普度 中興大儲藏區廢棄物起火
台中市南區中興大學今天下午2時許傳出火警，消防隊到場時發現，該處是大學內擺放廢棄物的區域，已冒出陣陣白煙，消防隊到場後出水滅火，火勢在11分鐘內撲滅，燃燒面積約為1平方公尺，沒有財物損失，也未造成人員受傷，不排除是有煙蒂或是外來火源，詳細的起火原因，有待火調科調查釐清。
台中市消防局在今天下午2時許獲報，南區國光路中興大學的廢棄物存放區域，傳出火警，信義、國光、勤工等消防分隊，在今天下午2時48分抵達現場，由信義分隊分隊長廖健舟帶隊搶救，經23名消防員搶救後，火勢在11分鐘內撲滅。
消防隊初步調查，燃燒物是堆置在中興大學戶外棚架下的廢棄物，擺放的廢棄物是校方要統一棄置或拍賣的物品，燃燒面積約為1平方公尺，無人員受傷、也無財物損失，詳細的起火原因，有待火調科調查。
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