影／今天普度 中興大儲藏區廢棄物起火

台中市南區中興大學今天下午2時許傳出火警，消防隊到場時發現，該處是大學內擺放廢棄物的區域，已冒出陣陣白煙，消防隊到場後出水滅火，火勢在11分鐘內撲滅，燃燒面積約為1平方公尺，沒有財物損失，也未造成人員受傷，不排除是有煙蒂或是外來火源，詳細的起火原因，有待火調科調查釐清。

台中市消防局在今天下午2時許獲報，南區國光路中興大學的廢棄物存放區域，傳出火警，信義、國光、勤工等消防分隊，在今天下午2時48分抵達現場，由信義分隊分隊長廖健舟帶隊搶救，經23名消防員搶救後，火勢在11分鐘內撲滅。