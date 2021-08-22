驚！連塑膠袋一起下鍋炸？台中店家被檢舉但查緝未發現

台中市大里區一處商家被人在臉書上檢舉，指其在油炸雞翅、雞腿、雞塊和肉捲等食品時，並未先打開塑膠袋封口，而是把塑膠袋底部直接下油，等塑膠袋底部遇熱油溶化破洞、食材滑入油鍋內，員工才把塑膠袋撿起來，過程中塑膠材質已全溶與油鍋中。對於這一駭人聽聞的舉發，衛生局食品藥物安全處上午據報立即派人前往查緝，但未當場發現有此一情事，且鍋內的油亦符合規定。

不過，食藥處卻也在現場發現炸油設備不潔、工作人員未配戴工作帽、油桶未離地等缺失，已當場依規定開立限期改善通知書，表示若屆時未改善，將依違反食安法第8條規定，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

據了解，有詹姓市民在臉書發文說，他已親眼多次目擊該家店以該種方式油炸食物，因此以錄影方式向食藥處提出舉報。從他貼出的照片看來，店家油炸時食材下鍋的畫面的確讓人懷疑是直接把塑膠袋浸入鍋內油炸，但食藥處人員前往查緝時，該店業者說他們油炸前都有先將塑膠袋割開，才讓食材入鍋油炸，是被誤會了。