國道賓士車撞聯結車 駕駛落跑車內留著1把開山刀

一輛賓士車8月19日在國道1號苗栗縣銅鑼鄉南下路段，疑未保持距離追撞前方聯結車，賓士車頭嚴重毀損，國道國公路警察局第二警察隊員警據報到場處理，未見駕駛人蹤影，車內右前方乘客座發現1把開山刀，全案警方進一步處理中。

國道二隊8月19日晚上8點半左據報，國道1號南下142公里銅鑼鄉路段發生事故，警方到場發現賓士車追撞前方聯結車，還波及一輛休旅車，賓士車右前方車頭嚴重毀損，碎片散落路面，賓士車駕駛人不知去向。