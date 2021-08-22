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國道賓士車撞聯結車 駕駛落跑車內留著1把開山刀

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

一輛賓士車8月19日在國道1號苗栗縣銅鑼鄉南下路段，疑未保持距離追撞前方聯結車，賓士車頭嚴重毀損，國道國公路警察局第二警察隊員警據報到場處理，未見駕駛人蹤影，車內右前方乘客座發現1把開山刀，全案警方進一步處理中。

國道二隊8月19日晚上8點半左據報，國道1號南下142公里銅鑼鄉路段發生事故，警方到場發現賓士車追撞前方聯結車，還波及一輛休旅車，賓士車右前方車頭嚴重毀損，碎片散落路面，賓士車駕駛人不知去向。

現場無人受傷，但在賓士車右前方乘客座有一把開山刀，警方將賓士車拖回隊部調查，警方聯絡連車主，車主表示是借朋友開的，警方將通知車主到案說明。

一輛賓士車8月19日在國道1號苗栗縣銅鑼鄉南下路段追撞聯結車，車頭嚴重毀損，駕駛人不知去向，全案警方進一步調查處理中。圖／民眾提供
一輛賓士車8月19日在國道1號苗栗縣銅鑼鄉南下路段追撞聯結車，車頭嚴重毀損，駕駛人不知去向，全案警方進一步調查處理中。圖／民眾提供
一輛賓士車8月19日在國道1號苗栗縣銅鑼鄉南下路段追撞聯結車，車頭嚴重毀損，駕駛人不知去向，全案警方進一步調查處理中。圖／民眾提供
一輛賓士車8月19日在國道1號苗栗縣銅鑼鄉南下路段追撞聯結車，車頭嚴重毀損，駕駛人不知去向，全案警方進一步調查處理中。圖／民眾提供

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