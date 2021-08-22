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台南永康透天厝火警竄濃煙 幸人員全及時逃出
台南市永康區中正南路一間透天厝今天下午傳出火警，屋頂竄出陣陣濃煙，台南市消防局獲報動員搶救，所幸11分鐘後火勢撲滅未延燒，火警原因仍待調查。
消防局119勤務中心是在下午1點23分獲報，永康區鹽行中正南路台一省道發生住宅火警，消防局派遣永康、大橋、鹽行、復興、公園分隊前往，共計出動13車27人趕往，下午1點28分鹽行分隊回報途中發現濃煙，增派二梯次支援。
經查，現場為3樓RC建物，頂樓鐵皮加蓋，加蓋處冒出濃煙，屋內所有人都及時逃出。消防隊員架起水線阻絕火勢蔓延，成功將火勢壓制，下午1點34分火勢撲滅。
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