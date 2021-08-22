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影／駕駛見警路邊盤查衝上來 心急患病兒就醫求開道
台中市第一警分局西區所14日下午在轄區攔查時，突然一輛貨車疾駛到警員身旁，車內駕駛不斷呼喊「可以幫忙嗎」，當時值勤的巡佐李國裕看右前座乘客，臉色蒼白、不斷發抖，原本同事已聯絡救護車，但巡佐認為狀況緊急，馬上幫二人開道，縮短1半的路程時間，讓邱姓司機的兒子順利就醫，邱在前天特別打電話到分局督察組，希望分局能夠表揚二人敘獎。
第一警分局西區派出所巡佐李國裕、警員劉家齊14日下午3時許，在三民路一段、五權路施行攔查勤務，突然有車輛停在警方前，駕駛貨車的邱姓男子神情緊張，並向警方表示，「可不可以幫忙一下、好不好」。
當時警員已正在聯絡救護車到場，不過巡佐上前察看，發現坐在右前座的乘客，表情十分痛苦，抱著肚子不斷發抖，臉色蒼白、不斷冒冷汗，像是快要昏倒了，巡佐認為狀況不對，加上盤查地點距離醫院，加上紅綠燈通行時間，需要12分鐘，若再加上救護車抵達的時間，可能會來不及，因此當機立斷，與同事一起開警車替邱開道，順利在6分鐘讓邱送乘客就醫。
邱姓男子到醫院後向警方表示，就醫的是他的兒子，當天是從南投草屯開車要到中國醫藥大學附設醫院就醫，但沒想到半路兒子就突然非常痛苦，他看到路邊有警察，就馬上請警察幫忙，因為不知到醫院，還需多少時間，十分感謝警方協助。
邱在前天也致電分局的督察組表示，當天非常感謝西區所巡佐、警員的協助，讓他可以順利將兒子送醫，希望分局能夠敘獎表揚。
巡佐李國裕得知後，他說，也是頭一次遇到這樣的情況，當下有些緊張，幸好順利將民眾送醫治療，在工作範圍之內能夠協助到需要幫忙的民眾，「單純的一句謝謝，一切就值得了」。
第一警分局提醒，民眾如有身體不適等危急情況，可撥打119，救護車上有配備完善的救護器材及具有救護技術員資格的成員陪同乘坐，讓民眾身體生命安全更有保障。
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