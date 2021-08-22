影／駕駛見警路邊盤查衝上來 心急患病兒就醫求開道

台中市第一警分局西區所14日下午在轄區攔查時，突然一輛貨車疾駛到警員身旁，車內駕駛不斷呼喊「可以幫忙嗎」，當時值勤的巡佐李國裕看右前座乘客，臉色蒼白、不斷發抖，原本同事已聯絡救護車，但巡佐認為狀況緊急，馬上幫二人開道，縮短1半的路程時間，讓邱姓司機的兒子順利就醫，邱在前天特別打電話到分局督察組，希望分局能夠表揚二人敘獎。

第一警分局西區派出所巡佐李國裕、警員劉家齊14日下午3時許，在三民路一段、五權路施行攔查勤務，突然有車輛停在警方前，駕駛貨車的邱姓男子神情緊張，並向警方表示，「可不可以幫忙一下、好不好」。

當時警員已正在聯絡救護車到場，不過巡佐上前察看，發現坐在右前座的乘客，表情十分痛苦，抱著肚子不斷發抖，臉色蒼白、不斷冒冷汗，像是快要昏倒了，巡佐認為狀況不對，加上盤查地點距離醫院，加上紅綠燈通行時間，需要12分鐘，若再加上救護車抵達的時間，可能會來不及，因此當機立斷，與同事一起開警車替邱開道，順利在6分鐘讓邱送乘客就醫。

邱姓男子到醫院後向警方表示，就醫的是他的兒子，當天是從南投草屯開車要到中國醫藥大學附設醫院就醫，但沒想到半路兒子就突然非常痛苦，他看到路邊有警察，就馬上請警察幫忙，因為不知到醫院，還需多少時間，十分感謝警方協助。

邱在前天也致電分局的督察組表示，當天非常感謝西區所巡佐、警員的協助，讓他可以順利將兒子送醫，希望分局能夠敘獎表揚。

巡佐李國裕得知後，他說，也是頭一次遇到這樣的情況，當下有些緊張，幸好順利將民眾送醫治療，在工作範圍之內能夠協助到需要幫忙的民眾，「單純的一句謝謝，一切就值得了」。