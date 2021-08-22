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好心捐款資料外洩竟被詐 被害人要鎮瀾宮協助求償

聯合報 / 記者黃寅游振昇／台中即時報導

台中市大甲鎮瀾宮附設鎮瀾兒童家園公益網站，因委託的網軟公司遭駭客入侵，導致捐助者資料外洩。鎮瀾兒童家園表示，已有近300位捐款者接獲詐騙電話，至少8人受騙，詐騙金額高達90多萬元，警方已介入調查。

一名陳姓女被害人上午向大里區里長江和樹陳情，表示她每年定期經網路匯款捐出500元給大甲媽社會福利基金會，本月20卻接到詐騙電話，被騙9萬2112元。她表示，捐款時有簽一份個資的協議，鎮瀾宮理當為個資負保密之責，但最後因個資外洩，造成她的損失，鎮瀾宫應負責協助她求償。她也已向警方報案，

據了解，鎮瀾兒童家園並非單一個案，因資訊公司遭駭，7月底至今，有30家公益組織的捐款人接到詐騙電話。鎮瀾兒童家園院長顏莉敏說，疫情影響，公益社福機構捐款減少，現又遇上詐騙集團入侵，有些捐助者被騙後乾脆不捐款了，對機構打擊很大。

大甲鎮瀾宮捐助的大甲媽社會福利基金會，2008年開辦兒少安置機構「鎮瀾兒童家園」，委由網軟公司負責網頁維護。

網軟原是喜馬拉雅基金會成立的資訊公司，為近200家公益團體維護製作網頁和捐款系統，同時維護「台灣公益資訊中心」。警方調查，網軟的線上免費捐款系統，疑遭網路駭客透過境外IP入侵後端，竊取系統的相關個資進行詐騙。

大甲鎮瀾宮及兒童家園表示，他們完全理解詐騙受害者的心情，並為這個問題感到相當憂慮跟擔心，所以第一時間透過簡訊 記者會等方式，想趕緊提醒並通知所有捐助者。

兒童家園已經正式報警，也再次提醒所有受詐騙者都要趕緊完成報案手續，現在就是等待警方及檢調機關的調查，他們會跟詐騙受害者繼續保持聯繫，後續有調查的最新進度狀況，都會互相協助 全力配合。

一名陳姓女被害人上午向大里區里長江和樹陳情，表示她每年定期經網路匯款捐出500元給大甲媽社會福利基金會，本月20卻接到詐騙電話，被騙92112元。圖／江和樹提供
一名陳姓女被害人上午向大里區里長江和樹陳情，表示她每年定期經網路匯款捐出500元給大甲媽社會福利基金會，本月20卻接到詐騙電話，被騙92112元。圖／江和樹提供
一名陳姓女被害人上午向大里區里長江和樹陳情，表示她每年定期經網路匯款捐出500元給大甲媽社會福利基金會，本月20卻接到詐騙電話，被騙92112元。圖／江和樹提供
一名陳姓女被害人上午向大里區里長江和樹陳情，表示她每年定期經網路匯款捐出500元給大甲媽社會福利基金會，本月20卻接到詐騙電話，被騙92112元。圖／江和樹提供
一名陳姓女被害人（左）上午向大里區里長江和樹陳情，表示她每年定期經網路匯款捐出500元給大甲媽社會福利基金會，本月20卻接到詐騙電話，被騙92112元。圖／江和樹提供
一名陳姓女被害人（左）上午向大里區里長江和樹陳情，表示她每年定期經網路匯款捐出500元給大甲媽社會福利基金會，本月20卻接到詐騙電話，被騙92112元。圖／江和樹提供

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