快訊

政府用武漢株做EUA標準 聯亞批過時：台灣怎麼這麼大膽？

走私害死154隻貓！檢方登船查密艙格局 船長6萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高獲利誘騙認購股票 行員報警及時助保住77萬

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

疫情期間不少民眾希望能額外增加收入，詐騙集團看準民眾心理，以假投資真詐財方式詐騙。台北市有廖姓男子原本要拿出77萬元存款投資股票，卻被細心的銀行經理發現，匯款帳戶內金錢不久前都被自動櫃員機提領一空，趕緊阻止廖男匯款。

這個月17日，台北市大安區信義路三段一間銀行行員向警方報案，表示有民眾打算投資未上市股票，臨櫃要匯款到網路帳戶，銀行懷疑民眾被騙。

新生南路派出所警員張惠閒接獲報案後立即到場，廖姓男子向警方表示接獲投顧電話，對方介紹未上市科技股份公司認股。他被說服到銀行臨櫃要匯款77萬元到桃園中壢某銀行。

銀行值班左姓經理、陳姓襄理得知後，立即主動關懷協助查詢，卻發現該帳戶前數筆交易，都出現款項匯入後隨即在ATM被提領一空，且該戶為網路帳戶、開戶人職業非證券相關行業，銀行研判戶頭極可能為人頭帳戶，隨即報警處理。

警方和銀行撥打廖男提供的科技股份有限公司電話查找股務，對方表示今日人資部門沒有上班無法查詢，接聽電話人員問答詭譎、結巴，警方將這些蛛絲馬跡彙整後向廖男說明，廖此時也發覺怪異，立刻放棄匯款念頭，離開時感謝銀行經理、襄理及警方的熱心協助。

大安警分局感謝銀行行員機警關懷發揮功效，並呼籲民眾如接獲不明來電以高獲利推銷投資時，應慎重多方查證清楚，或撥打110、165專線請警方協助查證，避免受騙。

銀行阻止廖姓男子匯款。記者廖炳棋／翻攝
銀行阻止廖姓男子匯款。記者廖炳棋／翻攝

延伸閱讀

獨／嘉義商人逾9千萬泰達幣遭駭 急報案凍結已損千萬

吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕

吳亦凡涉強姦正式被捕　鐵粉學員也被爆誘騙女孩

怕兒面試失利媽半夜私訊人資 對話曝光男崩潰：我不是媽寶

相關新聞

台南玉井小貨車疑自撞起火 消防員救出受困駕駛送醫

今晚1輛小貨車行經台南市玉井區的台3線公路，疑自撞後起火，消防隊趕抵，將駕駛救出送醫，初步確認駕駛的意識清醒，先送醫治療...

濃煙很大！台南市東區民宅前燒毀4輛汽機車

「快來滅火，有汽車和機車燒起來了！」台南市東區府東街民宅前，今天傍晚6點多發生汽車和機車火災，火勢一度猛烈，還冒出大量黑煙...

台南嬤孫陳屍車內 居民驚：中午才來收驚

台南市麻豆區紀安國小旁邊，今天晚間1對祖孫陳屍轎車內，警消初步調查，分別為祖母及孫子，兩人並未發現外傷，據了解，這對祖孫...

台61改裝車飆車擾民 警封路攔61車針對人車開罰19件

桃園市大園、觀音地區台61線、台66線快速道路路寬，假日附近工業區未上班、人車稀少，經常吸引改裝車輛聚集競速飆車，當地居...

中元節金門有「撞」況 女駕駛自撞險墜山溝虛驚一場

今日是農曆七月半的中元節普渡，金門關姓婦人駕駛自小客車，沿金湖鎮環島南路四段由夏興往成功方向行駛，沒想到行至夏興下坡路段...

影／金爐也很衰！轉彎處讓路 小貨車栽落去

臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」上傳一段影片，有網友認出地點是在北58鄉道，林口往五股方向。因為道路狹窄，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。