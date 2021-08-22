高獲利誘騙認購股票 行員報警及時助保住77萬

疫情期間不少民眾希望能額外增加收入，詐騙集團看準民眾心理，以假投資真詐財方式詐騙。台北市有廖姓男子原本要拿出77萬元存款投資股票，卻被細心的銀行經理發現，匯款帳戶內金錢不久前都被自動櫃員機提領一空，趕緊阻止廖男匯款。

這個月17日，台北市大安區信義路三段一間銀行行員向警方報案，表示有民眾打算投資未上市股票，臨櫃要匯款到網路帳戶，銀行懷疑民眾被騙。

新生南路派出所警員張惠閒接獲報案後立即到場，廖姓男子向警方表示接獲投顧電話，對方介紹未上市科技股份公司認股。他被說服到銀行臨櫃要匯款77萬元到桃園中壢某銀行。

銀行值班左姓經理、陳姓襄理得知後，立即主動關懷協助查詢，卻發現該帳戶前數筆交易，都出現款項匯入後隨即在ATM被提領一空，且該戶為網路帳戶、開戶人職業非證券相關行業，銀行研判戶頭極可能為人頭帳戶，隨即報警處理。

警方和銀行撥打廖男提供的科技股份有限公司電話查找股務，對方表示今日人資部門沒有上班無法查詢，接聽電話人員問答詭譎、結巴，警方將這些蛛絲馬跡彙整後向廖男說明，廖此時也發覺怪異，立刻放棄匯款念頭，離開時感謝銀行經理、襄理及警方的熱心協助。