聽新聞
test
0:00 / 0:00
高獲利誘騙認購股票 行員報警及時助保住77萬
疫情期間不少民眾希望能額外增加收入，詐騙集團看準民眾心理，以假投資真詐財方式詐騙。台北市有廖姓男子原本要拿出77萬元存款投資股票，卻被細心的銀行經理發現，匯款帳戶內金錢不久前都被自動櫃員機提領一空，趕緊阻止廖男匯款。
這個月17日，台北市大安區信義路三段一間銀行行員向警方報案，表示有民眾打算投資未上市股票，臨櫃要匯款到網路帳戶，銀行懷疑民眾被騙。
新生南路派出所警員張惠閒接獲報案後立即到場，廖姓男子向警方表示接獲投顧電話，對方介紹未上市科技股份公司認股。他被說服到銀行臨櫃要匯款77萬元到桃園中壢某銀行。
銀行值班左姓經理、陳姓襄理得知後，立即主動關懷協助查詢，卻發現該帳戶前數筆交易，都出現款項匯入後隨即在ATM被提領一空，且該戶為網路帳戶、開戶人職業非證券相關行業，銀行研判戶頭極可能為人頭帳戶，隨即報警處理。
警方和銀行撥打廖男提供的科技股份有限公司電話查找股務，對方表示今日人資部門沒有上班無法查詢，接聽電話人員問答詭譎、結巴，警方將這些蛛絲馬跡彙整後向廖男說明，廖此時也發覺怪異，立刻放棄匯款念頭，離開時感謝銀行經理、襄理及警方的熱心協助。
大安警分局感謝銀行行員機警關懷發揮功效，並呼籲民眾如接獲不明來電以高獲利推銷投資時，應慎重多方查證清楚，或撥打110、165專線請警方協助查證，避免受騙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言