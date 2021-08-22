彰化139線降速狂開逾萬罰單 因車禍減15%擬擴大降速

為降低彰化八卦山縣道139線大彰路傷亡車禍，彰化縣政府從去10月21日起，從台74線路口至瑩光橋路段的速限由50公里調降為40公里，迄今不到1年，告發超速案件超過萬件，駕駛人怨聲載道，紛紛要求提高速限，但縣府工務處指出，調降速限後，車禍傷亡減少約15%，達到預期目的，反而計畫擴大實施減速路段。

139線大彰路位在八卦山稜線，沿途景觀優美，是知名自行車路線外，也吸引重機族及超跑馳騁，尤其從台74線路口至瑩光橋約4公里路段，因彎度大，常因機車騎士過彎壓車釀成車禍事故，去年即造成3人死亡。 路權單位彰化縣政府為降低車禍發生，公告此一路段速限由50公里調降為40公里，沿途並設有兩支固定桿測速器，並有警網稽查取締。

依彰化縣警察局統計，大彰路從台74線路口至瑩光橋路段，從去年10月21日調降速限後，到今年7月31日為止，才9個月多月就開出9833件超速罰單，比未降速前同期的3850件，暴增了5983件。許多駕駛人荷包失血，有人至今吞了10多張罰單，彰化芬園鄉農會總幹事黃翊愷也自曝被開了3張罰，許多人紛紛在網路痛罵政府「搶錢」，甚至批評速度如果是車禍主因，那不如改做「徒步區」算了，也有人要求回復到原來的50公里速限。

不過，依縣警局交通隊統計，此一路段減速後，到今年8月12日為止，交通事故計發生69件、造成1人死亡、57人受傷，與去年未實施減速前同期發生81件、造成69人受傷相比，發生減少12件，死傷減少11人。

針對駕駛人建請將大彰路從台74線路口至瑩光橋路段的速限，再調回50公里，彰化縣政府工務處交通工程科科長林慶濠說，從警方的數字顯示，減速後車禍傷亡案件確有減少，目前暫無再調回的打算，反而考慮擴大大彰路的減速路段。

林慶濠說，大彰路從台74線路口至瑩光橋路段的速限是40公里，從瀅光橋到員草路交會處卻是50公里，此一路段住家比較密集，縣府也接獲民眾反映，指很多汽機車猛催油門，加上彎度及坡度大，反而車禍頻傳，連沿途的櫻花也撞痕累累，也有比照調降的呼聲，至於大彰路從員草路往南投方向，速限也是40公里，因此縣府考慮夾在中間的瀅光橋到員草路間路段，也調降為40公里，求取一致性。