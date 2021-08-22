萌柴貪玩忘記回家路 想搭便車被通報員警助團圓

桃園市桃園區路邊昨天晚上出現一隻可愛柴犬「搭便車」，跳上民眾機車踏板就不走了，員警獲報到場，先將牠帶至寵物醫院掃晶片後，再帶回派出所等主人來認領，期間柴柴還到處趴趴走，一點也不怕生，讓員警看了大呼「好萌」。

昨天晚上10時許，桃園警分局龍安派出所警員高震鴻及徐啟恩接獲民眾報案，指有一隻柴犬跳上機車踏板，要搭便車，然而附近卻未見飼主，因此報案請員警協助。

員警抵達現場，見柴犬乖巧地坐在機車踏板上，周圍都是陌生人也不怕生，見牠身體皮毛有經過梳理，研判應該不久前才離家，便先行將牠帶到附近寵物醫院掃描晶片，再帶回派出所等候主人認領；柴犬到了派出所一點也不怕生，到處趴趴走，待命員警看了也笑開懷。

員警隨後與飼主林先生取得聯繫，他得知消息馬上趕到所內認領，說綠茶（公，7歲）原本在跟其他狗玩耍，一時太興奮，突然拔腿狂奔，由於身上沒有繫牽繩，家人都追不上，在附近焦急尋找許久均無所獲，非常感謝員警協助愛犬返家團圓。