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萌柴貪玩忘記回家路 想搭便車被通報員警助團圓

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市桃園區路邊昨天晚上出現一隻可愛柴犬「搭便車」，跳上民眾機車踏板就不走了，員警獲報到場，先將牠帶至寵物醫院掃晶片後，再帶回派出所等主人來認領，期間柴柴還到處趴趴走，一點也不怕生，讓員警看了大呼「好萌」。

昨天晚上10時許，桃園警分局龍安派出所警員高震鴻及徐啟恩接獲民眾報案，指有一隻柴犬跳上機車踏板，要搭便車，然而附近卻未見飼主，因此報案請員警協助。

員警抵達現場，見柴犬乖巧地坐在機車踏板上，周圍都是陌生人也不怕生，見牠身體皮毛有經過梳理，研判應該不久前才離家，便先行將牠帶到附近寵物醫院掃描晶片，再帶回派出所等候主人認領；柴犬到了派出所一點也不怕生，到處趴趴走，待命員警看了也笑開懷。

員警隨後與飼主林先生取得聯繫，他得知消息馬上趕到所內認領，說綠茶（公，7歲）原本在跟其他狗玩耍，一時太興奮，突然拔腿狂奔，由於身上沒有繫牽繩，家人都追不上，在附近焦急尋找許久均無所獲，非常感謝員警協助愛犬返家團圓。

至於為什麼綠茶會跳上別人家機車？林先生表示，牠跑得太遠，可能忘了怎麼回家，由於平常都是騎機車載牠，牠才會跳到民眾機車上，以為這樣就可以回家。

柴犬「綠茶」貪玩，昨晚與主人走散後想回家，便跳上路邊民眾的機車上想搭便車。記者楊湛華／翻攝
柴犬「綠茶」貪玩，昨晚與主人走散後想回家，便跳上路邊民眾的機車上想搭便車。記者楊湛華／翻攝
柴犬「綠茶」在派出所到處趴趴走，一點也不怕生，讓員警看了大呼「好萌」。記者楊湛華／翻攝
柴犬「綠茶」在派出所到處趴趴走，一點也不怕生，讓員警看了大呼「好萌」。記者楊湛華／翻攝

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