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男住宿中壢商旅筆電遭竊 警：非唯一受害者

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

高雄一名李姓男子本月11至13日到桃園中壢某自助式商旅住宿，卻在退房時赫然發現自己價值6萬元的筆電遭竊，氣的向業者理論及報案。業者從一開始的願意處理到後面不願賠償的態度，讓李男傷心表示自己的重要資料和女兒回憶都不見了。警方指出李男不是唯一受害者，已掌握嫌疑人身分，積極偵辦中。

李男本月出差在訂房網Agoda選擇住宿中壢某自助式商旅住宿，卻在13日要退房時發現自己的筆電遭竊。李男表示自己不在房裡的時段只有12日下午及晚上約莫5個小時左右，竊賊卻能算準他不在的時間行竊，讓人懷疑旅館的萬用卡是不是被偷去複製使用，便在退房後立即向中壢警分局中壢派出所報案。

中壢派出所長蘇宸鋒表示，這是此旅館第二起的竊盜案，警方已循線調閱監視器畫面，掌握一嫌疑人。嫌犯疑似偷竊了飯店的萬用磁卡，趁住客不在房間時行竊，再變賣竊得物品。嫌犯自稱目前在台東，是一名臨時工，現已遭警方傳喚到案說明中，詳細情況有待偵辦調查。

李男報案後也向Agoda反映警方敘述的問題，Agoda幫忙協調，商旅卻找諸多理由搪塞李男。先派一名權限不足的員工與李男協調，後又有自稱商旅的法務人員表示貴重物品沒申報所以無法賠償，並告訴李男等嫌犯落網後自然會找的回來，讓李男相當傻眼。

李男痛心表示，自己年初才購買的筆電不翼而飛，更重要的是與女兒六年來的生活點滴及重要的研究資料都找不回來，還蒙受旅館消極的處理態度，讓他相當難過。

桃園中壢某自住商旅住客遭竊價值6萬元筆電。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢某自住商旅住客遭竊價值6萬元筆電。記者翁唯真／翻攝
嫌犯鬼鬼祟祟，疑似趁住客不在時利用萬用磁卡行竊。記者翁唯真／翻攝
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