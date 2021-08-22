影／竊嫌駕車遇警加速逃 自撞安全島受傷被逮
賴姓男子昨天開贓車在台中市東勢區，派出所長眼尖發現對方開的是贓車，要攔查時，他加速逃逸，最後自撞分隔島受傷，當場被逮，也被送醫治療。
東勢警分局土牛派出所長陳盈延昨天下午4點，行經東勢大橋眼尖發現，有一輛昨天下午3點剛通報，在東勢局東興所轄失竊的小貨車，所長立即騎警用機車要上前攔查，賴嫌看到警察，心虛拒停，並沿豐勢路、東關路往谷關方向加速逃逸。
所長通報勤務中心攔截圍捕，在小貨車後方150公尺處後方尾隨待機，最後51歲賴嫌疑似車速過快失控，在東勢區東關路7段自撞分隔島，他身體多處擦挫傷，送東農醫院就醫後無大礙，全案依竊盜現行犯依法偵辦。
警方呼籲，民眾隨時注意自身財物，汽、機車應慎選場所停放及加裝上大鎖，預防犯罪發生，勿因小失大。
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