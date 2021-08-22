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南科再生水工地工人掉落受困 消防救出送醫
施工中的南科再生水工地，今上午傳出工人不明原因掉入2米深坑內，台南市消防局獲報緊急將工人救出送醫。據悉，工人傷勢為背部挫傷，意識清楚，稍晚已返家休息，南科管理局已要求工地停工。
台南市消防局是在上午8點49分接獲善化區南科九路南科再生水工地，有工人掉落坑內受困。消防局調派南科分隊4車6人前往，發現62歲楊姓工人，從2米高墜落地下層，消防人員經用長背板固定，9點41分完成吊掛作業，送往台南市立安南醫院救治。
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