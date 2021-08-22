影／阿嬤每天睡前都關燈這天燈火通明 急壞好鄰居報警

台中市八旬陳姓阿嬤獨居在東區，平時作息正常，每晚8、9點，阿嬤一定關燈、關門，因已相處多年，附近鄰居都知道，沒想到18日深夜11時許，鄰居發現阿嬤都沒關燈，且在門外叫門，阿嬤都沒反應，擔心阿嬤發生狀況，趕緊報警，警方聯絡阿嬤住在附近的胞妹到場，拿備用鑰匙開門，才發現阿嬤只是忘了關燈，也讓阿嬤家人、鄰居、警員都鬆了一口氣，解除一場虛驚。

第三警分局立德派出所警員黃繼興、劉佳竺18日深夜11時許，接獲東區市民報案，報稱東區87歲陳姓阿嬤獨居，平常每日作息規律，晚上8、9時，就會將家中鐵門拉下熄燈就寢，不過晚上已11時多，陳嬤家不但鐵門未關，還燈火通明，而且在門外叫門，陳嬤都無反應。

該名鄰居還說，陳嬤年事已高，近日走路不穩經常跌倒，又曾有在外昏倒的紀錄，「每天都很注意」，現在又看到阿嬤家燈沒關，但大門卻深鎖，擔心阿嬤在家發生意外無法求救。

警方到場發現陳嬤家鐵門雖未拉下，但客廳裡門、後門都有上鎖，無法進入屋內查看，而從前、後門大聲呼喊阿嬤姓名並敲打鐵門也都沒有回應，趕緊請當地里長協助，聯絡到住在附近陳嬤妹妹家拿取備用鑰匙。

順利開門後眾人趕緊上樓查看，陳姓阿嬤睡夢中聽到聲響起床，見到警察在房門外也嚇了一跳，阿嬤才說，自己睡前忘記關燈關門，謝謝鄰居、警察關心。