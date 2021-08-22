陸軍副司令上尉子爛醉粗話譙警 警壓制逮人畫面曝光

31歲賀姓男子昨天凌晨1時許，酒後在高雄市鳳山區中泰街喧嘩，警方獲報後到場，賀男卻藉酒意對員警大聲叫囂出口辱罵「三字經」，被警方依現行犯逮捕，朝公然侮辱、妨害公務等罪偵辦；賀男為陸軍八軍團幕僚，官拜上尉，據傳父親是陸軍現任副司令賀政，今軍方內部人士低調證實。八軍團表示，對於賀員不當行止，將依「刑懲併行」原則檢討嚴懲。

警方昨凌晨1時許接獲民眾報案，稱中泰街有幾名年輕男子大聲喧嘩，轄區線上巡邏員警獲報後到場，發現賀男走路不穩，散發濃濃酒味，自稱自己遭打，質疑警方「長官？怎麼不去找打他的人？」

當時警方查證賀男身分時，賀卻脫口三字經，不斷對著員警大罵「Ｘ你娘」，員警聞言制止後，賀男仍男我行我素，當場大外割將賀男壓制在地，帶回派出所調查。

賀男被警方帶回偵辦消息傳回八軍團，軍方火速派員了解情況；據悉，賀隸屬裝甲564旅幕僚，目前正在國防大學受正規班訓，周末休假與朋友餐敘，結束後到中泰街一帶聊天，沒想到卻音量過大，吵到附近居民作息。外傳賀男父親為現任陸軍中將副司令賀政，今軍方內部人士低調證實鬧事賀男是賀政之子。

八軍團表示，所屬裝甲564旅賀姓上尉受訓休假期間，21日凌晨因酒後喧鬧等行為，遭到場處理員警以妨礙公務等罪移送，全案刻由檢警偵辦中。對於賀員不當行止，將依「刑懲併行」原則檢討嚴懲，另援引為案例，持恆加強官兵軍法紀教育及營外動態掌握，以維軍譽。

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