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15噸鋼筋滑落台61線阻路 竹南警快打協助排除
一輛拖車昨天下午1點20分在台61線西濱快速公路苗栗縣竹南鎮博愛街路口迴轉，載運約15噸鋼筋紮綁橋墩柱架滾落路面，沒有波及其他人車，竹南警分局及縣警局交通隊據報，出動交通快打8名警力到場管制交通，80分鐘排除障礙，拖車違規未綑綁鋼筋架牢靠，吃一張罰單，可處以3000元到1萬8000元罰鍰。
這起事故發生後，警方交通快打封閉台61線北上側車道交通管制，指揮機慢車繞道，同步通報公路總局第二區養護工程處即時路況事故事件通報，派遣防撞車等安全設施，3柱鋼筋架重約15噸，要載往附近工地，施工單位調派大型吊車於下午2點40分吊離3柱鋼筋架，交通恢復正常。
竹南警分局呼籲所有用路人，大型車裝載貨物務必綑綁牢緊，違反規定必須處罰3000元到1萬8000元，罰錢事小，萬一造成人員傷亡，後果不堪設想。
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