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獨／女子暗夜哭進平交道 保全機警救一命

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

一名短髮年輕女子晚間9點左右，緩步走過台南市新市火車站、到一旁昏暗的中正路平交道軌道邊徘徊哭泣；「還好我今天沒有玩手機、看影片」，在對面看守平交道的楊姓保全員在列車到達前及時發現、擋在女子前方並趁兩人說話時暗中打110報警，員警費了九牛二虎之力、與親友勸說半個多小時，才將人帶離平交道，及時防止可能的憾事發生。

曾目睹女子在平交道尋短的楊姓保全說，因為親身經歷看過不幸事件發生，發現這名年約20歲出頭、蓄短髮、身材瘦小、大約160公分、全身穿黑色衣服的女生經過，淚流滿面就覺得有點奇怪，然後又看她走近軌道，馬上就聯想到那段揮之不去的記憶。

他說，他馬上趕上去問她發生什麼事，女子竟淚流滿面說「我要指揮交通」；楊姓保全驚覺不妙，立即暗中打110報警，剛好附近有員警接獲勤務中心通報、立即趕到並通知親友到場，將女子勸離；「這個暗夜獨行的女孩子、真的很幸運遇到貴人」。

楊姓保全說，因為自己「會看到無形的東西」，農曆7月值夜班經常在火車還沒到時在一旁滑手機、看影片，減少盯著平交道「以免又看到不該看的」，不知為何今晚9點不到就放下手機，剛好卻見女子在昏暗的平交道逗留，然後她的身後隱隱約約有「另外一道人影」，心裡馬上想到「這是7月半在抓交替！」（民俗說法、請勿迷信），除了上前攀談並趁火車還沒有到馬上打110報案。

他說，不久這女子的男性朋友也趕到，自稱找她很久卻遍尋不著；新市分駐所兩名警察更是在兩分鐘內趕到平交道，才能讓「這個好像想不開的年輕女子沒發生憾事」。

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女子暗夜哭泣走進平交道 ，保全剛好放下播影片手機及時報警、眾人勸說半個多小時才將女子勸離。圖／讀者提供
女子暗夜哭泣走進平交道 ，保全剛好放下播影片手機及時報警、眾人勸說半個多小時才將女子勸離。圖／讀者提供
女子暗夜哭泣走進平交道 ，保全剛好放下播影片手機及時報警。圖／讀者提供
女子暗夜哭泣走進平交道 ，保全剛好放下播影片手機及時報警。圖／讀者提供

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