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市民、建國高架全時段科技執法 勿違規跨越雙白線

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

北市警方發現不少駕駛人會不管高架橋樑道路規定，有行駛路肩、跨越雙白線、機車違規行駛等行為，因此在市民大道高架道路、建國高架道路新設「科技執法設備」，並實施全時段自動偵測取締違規，罰款600元至1800元不等，呼籲民眾尊重道路規範，不要跟自己荷包過不去。

該科技執法上路後，今年7月市民高架道路共取締74件，跟過去相比降低79%；建國高架道路共取締293件，也跟過去相比降低58%。

警方指出，該科技設備採用AI運算，辨識車種及其行經位置與時間，再透過系統自動判斷違規行為與違規路徑；違規行為經採證後，由警員認證舉發。

依據北市交通局規定，市民及建國高架道路屬全日禁行總重量逾10噸大貨車及一般機車行駛範圍，違反者可處新臺幣900至1800元罰鍰；另違規行駛路肩及跨越雙白線，可處新臺幣600至1800元罰鍰。

警方表示，科技執法目的不在開單，而是希望遏止違規與事故，呼籲駕駛應遵守道路交通規範。

駕駛人在高架道路違規行駛白牌機車。記者翁至成／翻攝
駕駛人在高架道路違規行駛白牌機車。記者翁至成／翻攝
駕駛人在高架道路違規跨越雙白線。記者翁至成／翻攝
駕駛人在高架道路違規跨越雙白線。記者翁至成／翻攝

北市 高架橋

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