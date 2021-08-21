宜蘭壽司店疑食物中毒6人就醫 縣府展開調查
宜蘭縣衛生局今天表示，縣內某家知名連鎖壽司店近日傳出疑似食物中毒案，11人用餐後不適，其中6人就醫，已採集檢體送驗，釐清事實。
這家知名連鎖壽司店今年6月開幕，但近日有網友在相關社群臉書發文表示，在這家餐廳用餐後，回家有發燒、腹瀉等症狀。
衛生局表示，18日下午接獲醫院通報3例疑似知名連鎖壽司店食物中毒事件；昨天也陸續接獲民眾電話通報指稱，16日至18日期間於這家餐廳用餐後發生發燒、噁心、嘔吐及腹痛等不適症狀，目前累計有11人不適，其中6人就醫。
衛生局指出，獲報後稽查人員已前往這家餐廳調查，採集相關檢體送驗，相關檢驗報告約需7天至14天出爐，將盡速釐清是否為食物中毒案件，判定責任歸屬，後續將輔導業者應依據食品良好衛生規範準則，加強衛生自主管理，並已將這家餐廳列為重點稽查對象。
事發後，這家餐廳今天自主歇業一天，全面清潔消毒。
業者表示，深感遺憾並致歉，除配合調查也將相關食材銷毀；若有消費者因這起事件身體不適，將依據提供的證明賠償醫療等損失，後續將加強餐廳清消與員工食安衛生觀念。
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