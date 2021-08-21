花蓮汽車自撞電線桿攔腰斷 台9丙線雙向交通受阻

43歲周姓男子上午駕車行經花蓮台9丙19.7公里處不明原因自撞，車上3人輕傷。但因電線桿被攔腰撞斷，電線掉落車道造成雙向交通受阻，也影響10多戶停電，預計晚間7時能修復。

花蓮縣警局吉安分局池南派出所副所長劉彥甫指出，周男上午11時多載2名友人沿台9丙線由北往南行駛，行經花蓮壽豐鄉池南路一處山路彎道，台9丙19.7公里一家餐廳附近不明原因自撞電線桿。

劉彥甫指出，車上3人都受輕傷，不需送醫，警方對周男做酒測，酒測值為0，事故原因仍待調查。

由於撞擊力道強烈，電線桿被攔腰撞斷，連同電線掉落車道上，導致雙向交通受阻，員警到場疏導交通，民眾需配合改道；這起事故也造成電力受損，台電預估約10多戶受影響，預計晚間7時前修復完成。