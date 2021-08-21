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烏龍詐團！ 謊稱網路書店扣款失誤卻「給錯代號」

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

詐團也烏龍！桃園市一名男子在超商ATM前邊通電話邊操作，失敗多次被巡邏員警看見，一問之下發現他遇到詐騙集團，對方不僅能清楚描述網購書籍的訂單資訊，連來電顯示都偽裝成銀行客服，但由於給錯銀行代號，才沒讓男子被騙去血汗錢。

桃園警分局龍安派出所員警昨天17時30分許於龍安街上超商巡簽，發現店內一名男子邊講電話邊操作ATM，且數次操作失敗，立即上前關懷詢問。

操作ATM的許姓男子（26歲）表示，自己接獲自稱是網路書店員工的電話，說由於操作錯誤，導致他在第一銀行、台灣銀行等2個銀行帳戶同時被扣款24期，要遵照銀行人員指示操作ATM，先凍結兩個帳戶避免重複扣款。由於對方能清楚敘述訂單細節，許男便沒有多加懷疑。

隨後許男抵達超商ATM，接到自稱第一銀行行員來電，見來電顯示確為第一銀行，便遵照對方指示操作，但輸入2次帳號都失敗。這時員警上前關切，了解事發原委後研判是詐騙集團慣用手法，更查到其中一個帳戶已被列為警示，要求許男停止操作，千萬不要匯款。

然而許男仍半信半疑，稱來電顯示確實是第一銀行，員警馬上解釋只要利用特定的跳板程式，就可以透過網路電話修改來電號碼；員警同時協助許男致電第一銀行客服，得知若網路書店員工操作錯誤，店家可自行更正，不須透過銀行，且單一銀行並沒有權限請客戶利用ATM凍結另家銀行帳戶。

許男這才當場省悟，但仍想不通為何兩度操作都失敗，後經警方查詢，原來是詐騙集團搞烏龍，給錯銀行代號，讓他保住血汗錢。

警方呼籲，民眾勿輕信不明資訊，應多加查證，遇有可疑請立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，避免成為詐騙受害者。

詐團擺烏龍，給錯銀行代號，讓男子操作多次仍失敗，被巡邏員警察覺。記者楊湛華／翻攝
詐團擺烏龍，給錯銀行代號，讓男子操作多次仍失敗，被巡邏員警察覺。記者楊湛華／翻攝

詐騙集團 第一銀行 超商

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