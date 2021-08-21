影／鎮瀾兒童家園遭駭！捐助者個資外洩 8人遭詐90萬

台中市大甲鎮瀾宮附設鎮瀾兒童家園，因鎮瀾兒童家園委託的資訊公司遭駭客入侵，導致捐助者的資料外洩。鎮瀾宮及鎮瀾兒童家園昨日下午陸續接獲上百通捐助者的電話，表示詐騙集團假冒鎮瀾宮及鎮瀾兒童家園工作人員，要求核對並提供信用卡資料、或是因系統設定錯誤，要求至ATM或網路銀行操作等，目前已有8人被騙報案，詐騙金額高達90多萬。大甲鎮瀾宮董事長顏清標、鎮瀾兒童家園院長顏莉敏今日舉行記者會表示，不會致電要求民眾提供個人資料，接到類似電話，千萬不要相信。

由大甲鎮瀾宮捐助的大甲媽社會福利基金會，自2003年創辦，秉持媽祖慈悲濟世的精神，從事急難救助、獎助學金、冬令救濟、災害救助及老人、婦女、醫療、文化等公益慈善工作，並於2008年開辦兒少安置機構「鎮瀾兒童家園」。

「鎮瀾兒童家園」委託「網軟」資訊公司負責網頁維護工作，網站卻慘遭駭客入侵，導致捐助者的資料外洩。網軟公司原本是喜馬拉雅基金會成立的資訊公司，為近200家公益團體維護製作網頁和捐款系統，同時維護「台灣公益資訊中心」，因遭到駭客入侵，從7月底開始，已有公益組織的捐款人接到詐騙電話，刑事警察局和調查局已介入調查。

鎮瀾兒童家園懷疑詐騙集團是有預謀及規劃的進行詐騙操作，利用金融機構周末休假前，在周五下午及晚間大規模撥打電話詐騙，讓捐助者無從查證，進而被詐騙。

鎮瀾兒童家園第一時間已發送幾波簡訊提醒所有捐助者，說明鎮瀾宮或是兒童家園不會主動致電要求提供個人資料，也不會要求核對信用卡、銀行帳戶等號碼，更不會指示修訂或操作ATM、網路銀行或對帳，若有接到奇怪的電話應該先掛斷，直接撥打內政部165反詐騙專線求證。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，受疫情影響，全台公益社福機構捐款減少，在維持營運與人力成本上需更節省和精算。現又遇上詐騙集團入侵，除擔憂會影響捐助者的信心，更是對所有鎮瀾兒童家園的長期捐助者感到抱歉，也擔心有捐助者會因為一時不查而被詐騙成功。