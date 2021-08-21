汽車擋道駕駛陳屍附近草叢 妻：已失聯2天

新竹縣警方昨天下午接獲報案，指關西鎮東平里產業道路上有一輛汽車擋住通行，警方獲報前往確認車內沒人，經查竟發現車輛使用人陳姓男子陳屍在距離車輛數百公尺草叢。

新竹縣政府警察局新埔分局表示，警方昨天下午4時許接獲民眾報案後，派員前往現場查看，發現停擋在產業道路中央的車輛內沒人，經聯繫女車主後表示車輛是她丈夫陳姓男子在使用，但陳男19日晚間離家後就已失聯。

陳男的妻子向警方請求協尋，竹縣警新埔分局透過緊急定位系統，發現陳男最後位置就在車輛附近山區，立即通報消防單位、搜救大隊等上山尋找，歷經數小時搜尋，發現陳男倒臥在距離車輛數百公尺的一處草叢。

警方指出，陳男被發現時身體無明顯外傷，但已無生命跡象，相關案情與死因仍待檢察官、法醫進一步相驗才能釐清。